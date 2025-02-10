Трамп заявил, что долг США может быть меньше, чем считается

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что его администрация изучает выплаты по долгам казначейства по возможному мошенничеству, и предположил, что долг страны в размере 36 триллионов долларов может быть не столь высоким.

Об этом сообщает R euters.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп сказал, что должностные лица администрации, пересматривающие платежные записи в попытке выявить расточительные расходы, обратили внимание на выплаты по долгам, играющим центральную роль в мировой финансовой системе.

"Мы даже рассматриваем казначейские облигации. Может возникнуть проблема — вы читали об этом…. Другими словами, некоторые из тех вещей, которые мы находим, являются мошенническими, поэтому, возможно, мы имеем меньше долгов, чем мы думали", — отметил президент США.

Долг США в настоящее время составляет более 120% ВВП . Как отмечают журналисты агентства, неясно, имел ли Трамп в виду обслуживание долга или другие государственные выплаты, осуществляемые Министерством финансов.



Известно, что он поручил Илону Маску провести амбициозную реформу федерального правительства, что вызвало уличные протесты в Вашингтоне и обвинение в том, что администрация президента США нарушает закон. В субботу, 8 февраля, федеральный судья временно заблокировал команде Маска доступ к правительственным системам, используемым для обработки платежей на триллионы долларов, сославшись на риск того, что конфиденциальная информация может быть раскрыта ненадлежащим образом. После вынесения постановления Маск заявил, что список организаций, которым не следует получать государственные выплаты, должен обновляться, по меньшей мере, еженедельно, если не каждый день. Министр финансов Скотт Бессент отметил, что команда Маска имеет доступ "только для чтения" к платежной системе, что не дает им полномочий вносить изменения.

Напомним, президент СЩА Дональд Трамп назначил Илона Маска главой нового Департамента правительственной эффективности. В этой должности он займется сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.