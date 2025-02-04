Илон Маск получил должность специального госслужащего в администрации Трампа: что она означает

Американскому миллиардеру, основателю компании по производству электромобилей Tesla и аэрокосмической компании SpaceX Илону Маску Белый дом предоставил официальный статус специального госслужащего.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Уточняется, что согласно этому статусу миллиардер и предприниматель Илон Маск не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим. Он не получает зарплату и имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне.

Как пишет издание, специальным государственным служащим является "любой, кто работает или должен работать на правительство в течение 130 дней или менее в течение 365 дней". Маск в этой должности подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, запрещающего государственным служащим участвовать в делах, которые могут повлиять на их финансовые интересы. Этот закон может применяться в уголовном или гражданском контексте, но его может выполнять только Министерство юстиции.

Сотрудничество Маска с Трампом

Следует напомнить, что Илон Маск использовал свой огромный финансовый вес и широкую популярность в мире, чтобы помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу провести успешную кампанию и снова стать президентом США. Бизнесмен вложил в его избирательную кампанию $200 млн, однако эти инвестиции оказались очень успешными: после победы Дональда Трампа на выборах состояние Маска выросло на 66% и превысило 400 миллиардов долларов, что стало историческим рекордом, по данным Bloomberg.

Но связь Маска с программой Трампа оказывает влияние на его внешний бизнес. После того, как Трамп объявил, что введет 25% пошлину для Канады, канадская провинция Онтарио заявила, что расторгает контракт со Starlink, спутниковым интернет-сервисом Маска.

Ранее Delo.ua писало, что Илон Маск раскритиковал проект искусственного интеллекта Stargate на $500 миллиардов, анонсированный президентом США Дональдом Трампом, заявив, что у его финансистов нет денег. Вскоре после того, как президент Трамп объявил о масштабных инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) под названием Stargate, руководители SoftBank, OpenAI и Oracle поддержали эту инициативу и пообещали инвестировать $100 миллиардов на начальном этапе с перспективой довести общий объем вложений до $500 ближайшие годы. Но Маск подверг сомнению эту инициативу.