Победа Трампа принесла рекордную прибыль для 10 самых богатых людей мира

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало движущим фактором рекордного роста состояния десяти самых богатых людей мира, в том числе таких известных миллиардеров, как Илон Маск и Джефф Безос.

Об этом пишет Вloomberg.

В среду совокупный капитал этих миллиардеров вырос на 63,5 млрд долларов, из которых 26,5 млрд долларов пришлись именно на Маска. Согласно индексу Bloomberg, это стало наибольшим единовременным увеличением капитала с момента запуска индекса в 2012 году.

Главной причиной такого роста стала реакция фондового рынка: индекс S&P 500 поднялся на 2,5%, а также отмечен рост курса доллара. Инвесторы делают ставку на то, что новая экономическая программа Трампа будет нацелена на снижение налогов и уменьшение государственного регулирования, что будет способствовать дальнейшему росту акций и других финансовых активов США.

Заметный рост активов также наблюдался в криптовалютной сфере: состояние основателя криптобиржи Binance Чанпена Чжао увеличилось на 12,1 миллиарда долларов, тогда как капитал соучредителя Coinbase Брайана Армстронга вырос на 30%, достигнув 11 миллиардов.

Илон Маск, активно поддерживавший Трампа во время кампании, вероятно, получит официальную роль в новой администрации, что может еще больше усилить его влияние в политических и экономических кругах.

Акции Tesla и Trump Media & Technology Group значительно выросли

После победы на президентских выборах Дональда Трампа его состояние увеличилось почти на 300 миллионов долларов благодаря росту акций Trump Media & Technology Group. Акции компании выросли почти на 8%, поднявшись почти до $37 за акцию. На предрыночных торгах они даже превысили отметку в $40.

Что касается Tesla, то акции компании выросли более чем на 14%. Известно, что Илон Маск поддерживал Трампа на протяжении всей его предвыборной кампании, вложив по разным данным более $100 млн.

Также достигли рекордных максимумов фьючерсы, привязанные к индексам S&P 500 и Dow Jones, после того, как Трамп объявил о победе. В то же время, китайский юань и фондовые рынки Китая резко обвалились, поскольку перспектива его президентства Трампа и контроля республиканцев над Конгрессом США рискует усилить напряженность между странами.