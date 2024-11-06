После победы Трампа на выборах акции его компании подскочили на $300 миллионов

После победы на президентских выборах Дональда Трампа его состояние увеличилось почти на 300 миллионов долларов благодаря росту акций Trump Media & Technology Group.

Об этом сообщает Forbes.

В среду акции компании выросли почти на 8%, поднявшись почти до $37 за акцию. На предрыночных торгах они даже превысили отметку в $40.

Трамп владеет примерно 57% акций Trump Media, что эквивалентно 114,75 миллионам акций. За последние сутки их стоимость повысилась на 290 миллионов долларов, достигнув отметки в $4,1 миллиарда. Этот стремительный рост произошел после нестабильной торговой сессии во вторник, когда акции сперва поднялись на 18,6% до $40,74, а затем немного снизились.

Несмотря на недавний рост, компания отчитывалась об убытках в $19,2 миллиона за третий квартал и о снижении дохода на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в октябре акции Trump Media в целом выросли на 119%, достигнув пикового значения в $54,68 — самой высокой цены с июня.

Бизнес-империя Трампа

Согласно последним оценкам Forbes, состояние Трампа сейчас составляет $6,3 миллиарда. Хотя его капитал в последние месяцы испытывал колебания, это повышение приблизило показатель к $8 миллиардам, что является максимумом с момента выхода Trump Media на биржу в марте.

Акции Trump Media активно меняются в течение президентской кампании Трампа. После выхода на биржу из-за обратного слияния их стоимость сначала достигла $10 миллиардов, но впоследствии резко упала, создавая препятствия для продажи долей крупным акционерам, включая Трампа.

Во время его кампании акции росли и падали, включая прыжок после дебатов с президентом Джо Байденом. Стоимость части Трампа в компании Trump Media & Technology Group упала на 900 миллионов долларов после того, как 21 июля вице-президент Камала Гаррис объявила о своем участии в президентской гонке.

Однако в последние недели акции стремительно выросли на фоне положительных прогнозов по выборам.

Как реагируют мировые рынки на победу Трампа

Победа Трампа может подтолкнуть евро к паритету с долларом. Европейская валюта упала на 2,1%, "готовясь к наибольшему падению с 2016 года". Ряд аналитиков предупреждают, что падение в ближайшие месяцы может достичь уровня, когда за один евро можно купить один доллар, пишет Bloomberg.

Курс биткоина сегодня достиг $75,36 тыс., установив новый исторический рекорд. По состоянию на 17:00 он опустился до $74,6 тыс.

Фьючерсы, привязанные к индексам S&P 500 и Dow Jones, добились рекордных максимумов после того, как Трамп объявил о победе. В то же время, китайский юань и фондовые рынки Китая резко обвалились, поскольку перспектива его президентства Трампа и контроля республиканцев над Конгрессом США рискует усилить напряженность между странами.

CEO Coinbase Брайан Армстронг отметил, что выборы в США продемонстрировали исторический успех криптовалютной тематики, поскольку рекордное количество кандидатов, поддерживающих криптовалюты и блокчейн, было избрано в Палату представителей и Сенат.

Акции производителя электромобилей Tesla, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже, выросли более чем на 14% на открытии торгов после выступления Трампа.

Акции JPMorgan и Goldman Sachs повысились на 7,5% на премаркете в среду.

Швейцарская глобальная финансовая компания UBS и британский многонациональный универсальный банк Barclays ожидают, что тарифы и больший дефицит заставят Федеральную резервную систему США поддерживать высокие процентные ставки, и это принесет пользу банкам.

Как пишет Bloomberg, ВВП-варранты Украины сегодня торговались около 74 центов за доллар. В последний раз такой уровень наблюдался перед полномасштабным вторжением России в Украину.