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В Конгресс США выбрали рекордное количество поклонников криптовалют – гендиректор Coinbase
Выборы в США в 2024 году продемонстрировали исторический успех криптовалютной тематики, поскольку рекордное количество кандидатов, поддерживающих криптовалюты и блокчейн, было избрано в Палату представителей и Сенат.
Об этом пишет CEO Coinbase Брайан Армстронг.
По данным Армстронга, 219 кандидатов в новоизбранном Конгрессе поддерживают криптовалютную индустрию, что, по его мнению, означает значительный прогресс в легитимизации и принятии цифровых активов на законодательном уровне.
Ожидается, что политическая поддержка может играть ключевую роль в будущем регулировании криптовалют в США, в том числе в вопросах налогообложения, защиты прав инвесторов и обеспечения безопасности транзакций.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что с курсом биткоина
Между тем, на фоне предварительных результатов президентских выборов в США, согласно которым, Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, курс биткоина достиг почти $75 тыс., установив новый исторический рекорд.
Прошлый максимум на отметке $73777 был установлен в марте 2024 года. По состоянию на 13:40. 6 ноября, по данным Coinmarketcap курс биткоин составляет $74 270.
Обещания Трампа по криптовалют
Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", уже 28 июля 2024 года объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльное регулирование этого сектора.
Также приводим другие актуальные обещания Дональда Трампа по поводу криптовалют, которые он высказал во время своей предвыборной кампании, если будет избран президентом:
- помиловать основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта;
- уволить Гэри Генслера с должности главы SEC;
- запретить ввод центральных банковских цифровых валют (CBDC) в США;
- оказывать поддержку криптосообществу и его инициативам;
- поддерживать майнинг криптовалют в США;
- создать Национальный биткоин-резерв.