В Конгресс США выбрали рекордное количество поклонников криптовалют – гендиректор Coinbase

Выборы в США в 2024 году продемонстрировали исторический успех криптовалютной тематики, поскольку рекордное количество кандидатов, поддерживающих криптовалюты и блокчейн, было избрано в Палату представителей и Сенат.

Об этом пишет CEO Coinbase Брайан Армстронг.

По данным Армстронга, 219 кандидатов в новоизбранном Конгрессе поддерживают криптовалютную индустрию, что, по его мнению, означает значительный прогресс в легитимизации и принятии цифровых активов на законодательном уровне.

Ожидается, что политическая поддержка может играть ключевую роль в будущем регулировании криптовалют в США, в том числе в вопросах налогообложения, защиты прав инвесторов и обеспечения безопасности транзакций.

Что с курсом биткоина

Между тем, на фоне предварительных результатов президентских выборов в США, согласно которым, Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, курс биткоина достиг почти $75 тыс., установив новый исторический рекорд.

Прошлый максимум на отметке $73777 был установлен в марте 2024 года. По состоянию на 13:40. 6 ноября, по данным Coinmarketcap курс биткоин составляет $74 270.

Обещания Трампа по криптовалют

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", уже 28 июля 2024 года объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльное регулирование этого сектора.

Также приводим другие актуальные обещания Дональда Трампа по поводу криптовалют, которые он высказал во время своей предвыборной кампании, если будет избран президентом: