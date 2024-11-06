Курс биткоина вырос до исторического максимума на фоне президентских выборов в США

Курс биткоина достиг почти $75 тыс., установив новый исторический рекорд. Прошлый максимум на отметке $73 777 был установлен в марте 2024 года.

Об этом пишет Аxios.

Отмечается, что в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на торгах выросла как минимум на 8% – до 74 924 долларов.

Эксперты связывают это с настроениями инвесторов, ожидающих победы Дональда Трампа на президентских выборах. Кандидат от республиканцев в ходе кампании обещал превратить США в "криптостолицу планеты".

Обещания Трампа по криптовалюте

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", 28 июля объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльную регулировку этого сектора.

Трамп также раскритиковал усилия демократов по регулированию криптовалют. "Если мы не примем технологии криптовалют и биткоинов, это сделают Китай и другие страны. Они станут доминирующими, а мы не можем позволить Китаю быть лидером. Они уже добились слишком большого прогресса", — подчеркнул Трамп.

Среди его предложений — создание президентского консультативного совета по криптовалюту и формированию национального "запаса" биткоинов. Это включает использование криптовалют, уже имеющихся в распоряжении правительства США, полученных в результате действий правоохранительных органов.

"Никогда не продавайте свой биткоин. Если меня выберут, моя администрация будет хранить 100% всего биткоина, которым владеет или приобретет правительство США в будущем", — добавил Трамп.

Эксперты аналитической компании Matrixport заявили, что биткоин может продолжать расти вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США.