Курс біткоїну зріс до історичного максимуму на тлі президентських виборів у США

Курс біткоїна досяг майже $75 тис., встановивши новий історичний рекорд. Минулий максимум на позначці $73 777 було встановлено у березні 2024 року.

Про це пише Аxios.

Зазначається, що у ніч на 6 листопада вартість біткоїну на торгах зросла як мінімум на 8% - до 74 924 доларів.

Експерти пов'язують це з настроями інвесторів, які чекають на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Кандидат від республіканців у ході кампанії обіцяв перетворити США на "криптостолицю планети".

Обіцянки Трампа щодо криптовалют

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", 28 липня оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.

Трамп також розкритикував зусилля демократів щодо регулювання криптовалют. "Якщо ми не приймемо технології криптовалют і біткоїнів, це зроблять Китай і інші країни. Вони стануть домінуючими, а ми не можемо дозволити Китаю бути лідером. Вони вже досягли занадто великого прогресу", — підкреслив Трамп.

Серед його пропозицій — створення президентської консультативної ради з питань криптовалют та формування національного "запасу" біткоїнів. Це включає використання криптовалют, які вже є у розпорядженні уряду США, отриманих у результаті дій правоохоронних органів.

"Ніколи не продавайте свій біткоїн. Якщо мене оберуть, моя адміністрація зберігатиме 100% всього біткоїна, яким володіє або придбає уряд США в майбутньому", — додав Трамп.

Експерти аналітичної компанії Matrixport заявили, що біткоїн може продовжувати зростати незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у США.