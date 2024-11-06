Вибори в США: Трамп випереджає Гарріс (оновлюється)

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. На посаду очільника Білого дому претендують Камала Гарріс та Дональд Трамп.

За попередніми підрахунками голосів, республіканець Дональд Трамп перемагає демократку Камалу Гарріс.

Поки не підрахували результат у чотирьох "хитких" штатах, де, як очікується, буде визначено переможця. В інших трьох - Джорджії, Північній Кароліні і Пенсільванії - перемагає Трамп. Його перемога в цих штатах зменшують шанси Гарріс зайняти крісло у Білому домі.

Кандидату потрібно набрати принаймні 270 голосів у Колегії виборників від штату, щоб претендувати на посаду президента.

Станом на 10:00 за київським часом у Трампа 267 голосів (51,2%), а у Гарріс - 224 (47,4%).

Крім того, республіканці отримали більшість у Сенаті США після того, як посунули демократів у Західній Вірджинії та Огайо.

Підрахунок голосів наразі триває.

Хто з політиків вже привітав Трампа з перемогою на виборах в США

Дональд Трамп вже оголосив себе 47-м президентом США. Зокрема, він пообіцяв "повернути здоров'я Америці", "покласти край війнам" і "досягти успіху разом".

Із "вражаючою перемогою" його привітав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, і додав, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.

"Вітаю з обранням, пане президенте. Сильні США – наш стратегічний партнер і друг протягом 33 років - зараз потрібні як ніколи для підтримки євроатлантичної інтеграції Грузії, зміцнення регіональної безпеки та стабільності та захисту нашої свободи та незалежності", - написала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також привітав Трампа із заявленою перемогою, назвавши її "найбільшим поверненням в історії". "Ваше історичне повернення до Білого дому відкриває для Америки новий початок і знаменує потужне підтвердження прихильності великому союзу між Ізраїлем і Америкою. Це величезна перемога!", - написав він.

Вітання вже є і від президента Франції Еммануеля Макрона. "Вітаю, президенте. Готовий працювати разом, як і попередні чотири роки. З вашими та моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. В ім'я миру і процвітання", - зазначив він.

Чого очікувати Україні від кожного з кандидатів

Проукраїнські заяви Гарріс дають підстави очікувати від неї продовження курсу Джо Байдена на підтримку України. Водночас вважати цю підтримку беззастережною й надто ефективною, навіть попри всю повагу до чинного президента США, не можна з огляду на постійне побоювання "ескалації". Наразі немає зрушень у питанні зняття обмежень на використання західної зброї для ураження цілей у глибині території Росії і також незрозумілі шанси на позитивну динаміку в питанні членства України в НАТО.

На думку багатьох експертів, принаймні на початку своєї можливої каденції Гарріс не вийде за межі політичного "пакету" на українському напрямку, сформованого її попередником.

Водночас із заяв Трампа та членів його команди можна зробити висновок, що він планує досягти припинення вогню, здебільшого тиснучи на українську сторону, включно зі спонуканням до територіальних поступок Росії.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Трамп заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні. А у разі перемоги на президентських виборах 2024 року обіцяв закінчити війну між Росією та Україною за 24 години, посадивши президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Зеленський закликав Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією. При цьому президент наголошував, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.

Вибори президента США

Чергові вибори президента США пройшли 5 листопада.

Голосування відбулося не безпосередньо за президента чи віцепрезидента – американці обирали Колегію виборників. Саме вони у грудні мають обрати нового президента та віцепрезидента США.

Загалом у Колегії виборників 538 членів. Для перемоги потрібні щонайменше 270 голосів. Інавгурація 47-го президента США відбудеться 20 січня 2025 року.

За посаду президента США цьогоріч змагаються два кандидати: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс – від Демократичної партії.