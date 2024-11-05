Вибори в США: за кого проголосували б громадяни кожної з європейських країн - опитування

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. На посаду очільника Білого дому претендують Камала Гарріс та Дональд Трамп.Тому в Європі соціологи спитали, за кого б з двох кандидатів в президенти США проголосували громадяни кожної з європейських країн.

Про це пише europeelects.eu.

Результат виборів у США, звичайно, цікавить всіх через те, що кінцевий вибір матиме значні наслідки для решти світу.

Соціологи запитували населення в різних європейських країнах, за кого б вони проголосували, якби мали на це право.

Опитування, наведені нижче, суто стосуються гіпотетичних намірів проголосувати за таким принципом: "Якби ви голосували на виборах президента США, за кого б ви проголосували?".

Так, більшість країн Західної та особливо Північної Європи проголосували б за кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс із великою перевагою. На іншому кінці шкали знаходяться Росія, Сербія, Грузія та Угорщина, які проголосували б за Дональда Трампа з Республіканської партії, якби їм надали таку можливість.

На превеликий жаль, України немає у цьому опитуванні.

Чого очікувати Україні від кожного з кандидатів

Проукраїнські заяви Гарріс дають підстави очікувати від неї продовження курсу Джо Байдена на підтримку України. Водночас вважати цю підтримку беззастережною й надто ефективною, навіть попри всю повагу до чинного президента США, не можна з огляду на постійне побоювання "ескалації". Наразі немає зрушень у питанні зняття обмежень на використання західної зброї для ураження цілей у глибині території Росії і також незрозумілі шанси на позитивну динаміку в питанні членства України в НАТО.

На думку багатьох експертів, принаймні на початку своєї можливої каденції Гарріс не вийде за межі політичного "пакету" на українському напрямку, сформованого її попередником.

Водночас із заяв Трампа та членів його команди можна зробити висновок, що він планує досягти припинення вогню, здебільшого тиснучи на українську сторону, включно зі спонуканням до територіальних поступок Росії.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Трамп заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні. А у разі перемоги на президентських виборах 2024 року обіцяв закінчити війну між Росією та Україною за 24 години, посадивши президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією. При цьому президент наголошував, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.

Вибори президента США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада (за київським часом - у ніч на 6 листопада, однак в деяких регіонах виборчий процес уже триває).

Голосування відбувається не безпосередньо за президента чи віцепрезидента – американці обирають Колегію виборників. Саме вони у грудні мають обрати нового президента та віцепрезидента США.

Загалом у Колегії виборників 538 членів. Для перемоги потрібні щонайменше 270 голосів. Інавгурація 47-го президента США відбудеться 20 січня 2025 року.

За посаду президента США цьогоріч змагаються два кандидати: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс – від Демократичної партії.