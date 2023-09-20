Зеленський закликав Трампа оприлюднити його "мирний план"

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїми "мирними планами", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю журналісту CNN Вольфу Бліцеру.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.

"Тож, якщо ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру", – заявив Зеленський.

Раніше Дональд Трамп відмовився сказати, хто має перемогти у війні Росії проти України, натомість заявивши, що хоче припинити кровопролиття.

"І я зроблю це за 24 години", - заявив колишній президент США.

Пізніше відповідаючи на питання про те, чи дозволить ця угода Путіну зберегти землю, яку він захопив, Трамп сказав: "Ні, ні. Я б уклав справедливу угоду для всіх. Ні, я б зробив це справедливо".

Трампа також запитали, чи буде це перемогою для Путіна.

"Ви знаєте, це те, про що можна було домовитися. Тому що були певні частини, Крим та інші частини країни. Тож вони могли укласти угоду там, де зараз є менша територія, ніж уже захоплена Росією, чесно кажучи", - впевнений ексочільник Білого дому.

Як пише CNN, поїздка Зеленського до Організації Об’єднаних Націй відбувається в той момент, коли Україна стикається з критикою витрат в США через підтримку війни.

Республіканська партія США відверто вороже ставиться до надання Україні будь-якої додаткової військової допомоги, і залишається незрозумілим, чи захоче спікер Палати представників Кевін Маккарті підписати додаткове фінансування.

Зеленський сказав, що планує зустрітися з Маккарті під час поїздки до Вашингтона. Також під час візиту запланована його зустріч із президентом США Джо Байденом.

Відповідаючи на запитання про тих, хто скептично ставиться до надання Україні більшого фінансування, Зеленський сказав, що тим, хто не бачив війни зблизька, важко порівнювати внутрішні проблеми, такі як громадянські права чи енергетика, з екзистенційною загрозою, з якою стикається атакувана країна.

"Так важко зрозуміти, коли ти на війні, а коли не на війні", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що разом із союзниками та партнерами, США продовжать підтримувати Україну та не дозволять Росії роздробити її. Він вважає неприйнятним можливість піти на поступки Росії, які стосуються окупованих територій, задля швидкого завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.