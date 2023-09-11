"Поганий момент для дипломатії". Зеленський заявив, що готується до тривалої війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.

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Про це Зеленський сказав у інтерв'ю The Economist.

Видання зауважує, що, не зумівши швидко придушити Україну, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін хоче виснажити країну і виснажити рішучість її західних партнерів продовжувати фінансувати і постачати їй зброю. Через труднощі на полі бою, на Заході посилюються ідеї щодо перемовин.

Але Зеленський вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

"Я повинен бути готовий, моя команда має бути готовою до тривалої війни, і емоційно я готовий", - зазначив Зеленський.

Президент вважає, що Росія не витримає тривалої війни економічно.

"Путін "не розуміє, що у довгій війні він програє. Тому що не має значення, що його підтримують 60% чи 70% росіян. Ні, програє його економіка", - вважає Зеленський.

Також він заявив, що Україна посилить удари всередині РФ, і тоді "росіяни почнуть ставити незручні питання щодо нездатності армії захистити їх".

Президент додав, що незважаючи на повільний прогрес у контрнаступі, Захід має зберегти свою підтримку України.

Західні партнери обіцяють, що будуть стояти з Україною "стільки, скільки буде потрібно", але Зеленський помітив зміну настроїв серед деяких з них:

"У мене є ця інтуїція, я бачу їхні очі, коли вони кажуть "ми завжди будемо з тобою". Але я бачу, що вони не з нами", - заявив президент.

Зауважимо, після свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що з двох сторін війни в Україні неготовність до змістовних переговорів демонструє саме Росія, проте якщо це зміниться, США одразу ж підтримають їхнє проведення через готовність України.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.