"Для танго потрібні двоє": Блінкен заявив, що до переговорів між Україною та РФ не готова лише остання

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що з двох сторін війни в Україні неготовність до змістовних переговорів демонструє саме Росія, проте якщо це зміниться, США одразу ж підтримають їхнє проведення через готовність України. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, опублікованому як самим телеканалом, так і Держдепом.

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"Що стосується переговорів, для танго потрібні двоє. І поки ми не бачимо жодних ознак того, що Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, я думаю, що українці займуться цим першими, а ми будемо відразу за ними", - відзначив Блінкен.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, всі хочуть, аби нинішня війна скінчилася, проте вона має закінчитися на справедливих та міцних умовах, що відображають суверенітет та територіальну цілісність України.

"Майте на увазі, що Путін вже програв у тому, чого намагався досягти. Він намагався стерти Україну з карти світу, покінчити з її незалежністю, підкорити її Росії. Це вже провалилося. Тепер де саме це вирішиться, де будуть проведені лінії, залежатиме від українців. Але я виявив, що вони мають тверду рішучість продовжувати працювати, щоб повернути свою територію, захоплену Росією", - сказав він.

Водночас керівник Держдепу не відповів прямо на запитання про те, чи США зараз розглядають можливість відправки Україні ракет великої дальності і чи буде нормальним, якщо Україна зможе проводити за їх допомогою атаки по території Росії.

За словами Блінкена, одна з причин, через яку він знову відвідав Україну, полягала в тому, щоб почути безпосередньо від президента Володимира Зеленського, який щойно був на передовій, українську думку про те, "як ідуть справи і що їм потрібно, щоб бути успішними".

"Але я думаю, що було б помилкою зосереджуватися на якійсь конкретній системі, тому що в усьому, що ми та інші країни робимо на підтримку України, дуже важлива не лише сама система озброєнь, а й те, чи навчені їй українці, здатні чи вони обслуговувати її, чи зможуть ефективно використовувати її як частину своєї стратегії. І ми працюємо над цим кожен божий день", - заявив Блінкен.

Водночас дипломат дав негативну відповідь на запитання про те, чи піднімалося ним під час візиту в Україну питання про нещодавні атаки українськими безпілотниками, зокрема по Москві та Ростову-на-Дону, хоча додав, що США "не заохочували і не дозволяли будь-яке використання зброї за межами території України".

"Сказавши це, давайте зробимо крок назад на секунду. Практично щодня росіяни нападають без розбору по всій території України. Тільки за ті 48 годин, що я там перебував, багато ракет було випущено по цивільних об'єктах, у тому числі по Києву, поки я був там, жахлива атака на ринок - люди просто йшли за їжею, цивільні особи, які не мали жодного відношення до цієї війни - загинули 17 людей. Це повсякденне життя українців", - зазначив також він.

Зважаючи на це, за словами Блінкена, Україні доводиться самій приймати основні рішення щодо того, як захищати свою територію і як "працювати над тим, щоб повернути те, що у них було відібрано", а роль США та десятків інших країн-союзниць по всьому світу полягає в тому, щоб допомогти їй робити це.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.