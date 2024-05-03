Ударами по НПЗ Росії СБУ саджає Путіна на болючий шпагат, - експерт

Ударами по НПЗ росіян СБУ саджає Путіна на болючий шпагат. Кремль змушений обирати: зберігати ціни на бензин для населення, щоб не було соціального вибуху чи дозволити його експортувати, щоб мати гроші на фронт. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт відзначає, що на Заході зараз дають надзвичайно високі оцінки ударам по НПЗ. Авторитетне видання "Politico", опублікувало велику статтю про ефективність ударів по НПЗ. Журналісти вважають, що хвиля ударів безпілотників СБУ по нафтопереробним заводам в глибині Росії змусила Кремль поспішно захищати свою територію.

"Удари призвели до неймовірного — у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Тобто все більше людей на заході вважають, що "кощєєва смерть Путіна" схована саме тут", - підкреслює екс-нардеп.

Черненко акцентує, що СБУ дуже точно обирає цілі атак.

"Дрони завдають ударів по тим частинам НПЗ, де використано найбільше компонентів західного обладнання. Росії вкрай важко замінити це обладнання. Цитую "Politico": "Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, через які ці нафтопереробні заводи вже важко замінюють західне обладнання, запасні частини та програмне забезпечення", - акцентує політолог.

"СБУ у цій війні проводить знакові операції: руйнування Кримського мосту; знищення морськими дронами кораблів чорноморського флоту РФ. Тепер вдалі удари по НПЗ, яких вже 15. Причому, впевнений, на цій цифрі підлеглі Малюка не зупиняться", - резюмує експерт.

Нагадуємо раніше голова СБУ Малюк заявив, що "саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет: це фактично третина їхнього загального бюджету та левова частина військового. Необхідно мінімізувати ці надходження і автоматично перекрити кисень пану Путлєру".