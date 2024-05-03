Ударами по НПЗ России СБУ сажает Путина на болезненный шпагат, - эксперт

Ударами по НПЗ россиян СБУ сажает Путина на болезненный шпагат. Кремль вынужден выбирать: сохранять цены на бензин для населения, чтобы не было социального взрыва или разрешить его экспортировать, чтобы иметь деньги на фронт. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт отмечает, что на Западе сейчас дают очень высокие оценки ударам по НПЗ. Авторитетное издание "Politico", опубликовавшее обширную статью об эффективности ударов по НПЗ. Журналисты считают, что волна ударов беспилотников СБУ по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России вынудила Кремль поспешно защищать свою территорию.

"Удары привели к невероятному - в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. То есть все больше людей на западе считают, что "кощеева смерть Путина" скрыта именно здесь", - подчеркивает экс-нардеп.

Черненко акцентирует, что СБУ очень точно выбирает цели для атаки.

"Дроны ​наносят удары по тем частям НПЗ, где использовано больше компонентов западного оборудования. России очень тяжело поменять это оборудование. Цитирую "Politico": "Киев проявил технологическую уязвимость Москвы, а удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют влияние западных санкций, из-за которых эти нефтеперерабатывающие заводы уже тяжело заменяют западное оборудование, запасные части и программное обеспечение", - акцентирует политолог.

"СБУ в этой войне проводит знаковые операции: разрушение Крымского моста; уничтожение морскими дронами кораблей черноморского флота РФ. Теперь удачные удары по НПЗ, которых уже 15. Причем уверен, на этой цифре подчиненные Малюка не остановятся", - резюмирует эксперт.

Напомним, глава СБУ Малюк заявил, что "само за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет: это фактически треть их общего бюджета и львиная часть военного. Необходимо минимизировать эти поступления и автоматически перекрыть кислород господину Путлеру".