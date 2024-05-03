Замість "У" буде "Н": вступають в силу зміни до позначень навчальних транспортних засобів

З 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому. На цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н".

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Там зазначають, що відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху . А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності завтра, 4 травня.

Таким чином, термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб".

"Відповідно маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів. А також автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування", - повідомили у ГСЦ.

Додамо, що Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки для транспортних засобів. Завдяки новій постанові Кабінету Міністрів від 25 липня 2023 року № 774, компанії тепер можуть офіційно подавати заявки на виготовлення номерів, дотримуючись чітко встановлених правил і стандартів.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року уряд ухвалив нові тарифи на вартість платних номерних знаків. Спеціально призначені номери для мопедів, причепів та мотоциклів тепер обійдуться у 2 тисячі грн, а вартість окремих спеціальних комбінацій цифр для автомобілів стартуватиме з 4 тисяч. При цьому, найдорожчими є автомобільні знаки 0001, 0007 та 7777. Їхня ціна - 80 000 грн.

Раніше повідомлялося, що з початку квітня 2024 року кількість реєстраційних операцій у сервісних центрах МВС зросла на 42%. Згідно зі статистикою Головного сервісного центру МВС, найбільший попит спостерігається на перереєстрацію за договорами купівлі-продажу та дарування.

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