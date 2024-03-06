Українські приватні компанії зможуть виготовляти номерні знаки для авто

Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки для транспортних засобів. Завдяки новій постанові Кабінету Міністрів від 25 липня 2023 року № 774 , компанії тепер можуть офіційно подавати заявки на виготовлення номерів, дотримуючись чітко встановлених правил і стандартів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

За його словами, це нововведення спрощує процедуру реєстрації транспортних засобів, роблячи процес більш прозорим та зручним для водіїв.

Компанії, які відповідатимуть усім вимогам, будуть включені до Реєстру субʼєктів господарювання та зможуть пропонувати індивідуальні буквено-цифрові комбінації на вибір клієнтів.

Зазначено, що наказ МВС від 30 січня 2024 року № 53 дозволяє виробляти номери серій ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA та інших, що значно розширює можливості для особистісного вибору номерних знаків.

Він додав, що наразі жодна компанія ще не була включена до Єдиного реєстру через нещодавнє ухвалення змін, але очікується, що ця ініціатива значно покращить сервісні послуги МВС і задовольнить попит на індивідуалізовані номерні знаки в Україні.

Додамо, що у листопаді 2023 року уряд ухвалив нові тарифи на вартість платних номерних знаків. Спеціально призначені номери для мопедів, причепів та мотоциклів тепер обійдуться у 2 тисячі грн, а вартість окремих спеціальних комбінацій цифр для автомобілів стартуватиме з 4 тисяч. При цьому, найдорожчими є автомобільні знаки 0001, 0007 та 7777. Їхня ціна - 80 000 грн,