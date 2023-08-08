Кабмін дозволив отримувати номери й техпаспорт на авто поштою

Кабінет міністрів встановив можливість отримання за бажанням та за додаткову плату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи номерні знаки з використанням засобів поштового звʼязку, зокрема через курʼєра.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 8 серпня. Відповідні зміни внесено до положення про порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття транспорту з обліку.

Як уточнюють в Міністерстві внутрішніх справ, йдеться про отримання таким чином свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта) чи номерів, оформлених через портал "Дія" або Електронний кабінет водія.

Також на період дії воєнного стану уряд дозволив пересилати посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії в міжнародних поштових відправленнях.

Таким чином, громадяни України за кордоном зможуть здійснити обмін посвідчення водія через "Дію" або ЕКВ та отримати пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни.

Крім цього, змінами, внесеними до положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску до керування транспортом, передбачено впровадження автоматичних перевірок щодо водіїв за реєстрами та базами інформації, доступ до яких має МВС.

Йдеться про перевірку даних, необхідних для допуску водія до керування, для оформлення, персоналізації, видачі, обміну чи повернення посвідчень водія, держреєстрації (перереєстрації) чи зняття з обліку транспорту, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

В МВС також анонсують запуск у вересні послуги реєстрації автомобіля онлайн та нагадали, що посвідчення водія уже зараз можна обміняти через застосунок "Дія" або ЕКВ і отримати поштою в межах України: за неповний рік цією опцією скористалися понад 25 тисяч людей.

Нагадаємо також, що з 7 серпня в Україні запрацювала послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для автомобіля в онлайн-режимі через Електронний кабінет водія.