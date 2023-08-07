В Україні запрацювало онлайн-бронювання бажаних номерних знаків для авто

В Україні з 7 серпня запрацювала послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для автомобіля. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Скористатися послугою можна через Електронний кабінет водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login. На один транспортний засіб громадянин може замовити й отримати лише один номерний знак.

Бронювання діятиме протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично. Нагадаємо що запровадження цього механізму Кабінет міністрів схвалив ще 30 червня на виконання відповідних змін, внесених раніше до закону про дорожній рух.

До переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС, було внесено можливість окрім отримання номерів з комбінаціями, за які передбачена додаткова плата (коштовні номерні знаки), присвоювати такі комбінації без виготовлення номерного знака.

Вартість бронювання номерів або їх буквено-цифрової комбінації було встановлено в 9 гривень на добу. В свою чергу, вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації чи перереєстрації машини було встановлено у 300 гривень (окрім коштовних номерних знаків).

Нагадаємо також, що 2 травня Кабмін дозволив залишати при укладенні договору купівлі-продажу чи перереєстрації машини номери від старого власника. Крім цього, уряд дозволив автосалонам представляти покупців у сервісних центрах МВС, завдяки чому нову машину можна буде купляти відразу з номерами. При цьому останнє нововведення запрацювало лише з серпня.