Кабмін дозволив власникам авто обирати бажані номери та бронювати їх без виготовлення знаків: скільки коштуватиме

Кабінет міністрів встановив, що при державній реєстрації автомобіля власнику за його бажанням надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрової комбінації) з подальшим виготовленням знаків у спеціалізованих суб’єктів господарювання.

Як повідомили Міністерство внутрішніх справ та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалене 30 червня. Ним внесено відповідні зміни до порядку держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів та інших транспортних засобів.

Встановлено й вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу: вона становитиме 300 гривень (але це не стосується платних, чи коштовних номерних знаків).

Крім того, внесено зміни до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС: запроваджено можливість окрім отримання номерних знаків із відповідними комбінаціями, за які передбачена додаткова плата (коштовні номерні знаки), присвоювати такі комбінації без виготовлення номерного знака. Вартість послуги бронювання становитиме 9 гривень на добу.

У міністерстві вказують, що ухвалена постанова спрямована на приведення актів уряду у відповідність зі змінами до закону про дорожній рух, якими впровадження зазначених послуг і було передбачено.

Як зазначають у відомстві, реалізація нового нормативно-правового акту забезпечить "додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адмінпослуг", що пов’язані із держреєстрацією (перереєстрацією) транспорту.

Нагадаємо також, що 2 травня Кабмін дозволив залишати при укладенні договору купівлі-продажу чи перереєстрації машини номери від старого власника. Крім цього, уряд дозволив автосалонам представляти покупців у сервісних центрах МВС, завдяки чому нову машину можна буде купляти відразу з номерами. Втім, це нововведення запрацює лише на початку серпня.