В Україні дозволили продавати авто разом з номерними знаками

Відтепер при перереєстрації транспорту у зв’язку зі зміною власника не обов’язково змінювати номерні знаки. Уряд дозволив залишати автомобільні ідентифікаційні знаки від попередника - такі зміни Кабмін затвердив в постанові 454.

Як пояснили в Головному сервісному центрі МВС, при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу номерні знаки можна передати безоплатно.

Втім зміни не стосуватимуться номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків.

“А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише за умови оплати їх вартості. Тобто, у разі перереєстрації транспортних засобів, за якими вони закріплені, через зміну їх власників, коли покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, то йому потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС. Крім передачі такого номерного знака між родичами — іншому з подружжя, батькам, дітям — тим, з ким можна підтвердити зв’язок документом”, - пояснили в МВС.

Дані: Головному сервісному центрі МВС

Якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, то ще раз платити за них не потрібно.

Уряд ухвалив зміни для того, щоб у майбутньому при купівлі автомобіля самостійно через застосунок "Дія" або через "Електронний кабінет водія" була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

Як раніше повідомили в уряді, з серпня 2023 року автосалони матимуть право представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ для реєстрації нових транспортних засобів. Також більше не обов'язково отримувати "транзитні" номерні знаки.

Це означає, що під час купівлі транспортного засобу водій може передати сервісу відповідні права, щоб компанія замість нього провела реєстрацію в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, також Кабмін заборонив радянську, нацистську та Z-символіку на автономерах.