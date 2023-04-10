- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
В ОАЕ продали найдорожчий у світі номерний знак: він обійшовся в 15 млн доларів
У Дубаї на аукціоні продали номерний знак за 55 млн дирхамів (15 млн доларів). Про це повідомляє Bloomberg.
Номерний знак складається з літери P та цифри 7. Особа переможця аукціону не розголошується.
Відомо, що виручені кошти підуть на благодійність.
Як зауважує Bloomberg, в ОАЕ є звичка продавати рідкісні номерні знаки на благодійних аукціонах – надбагаті люди купують їх, щоб продемонструвати свій статус і багатство. Цей аукціон побив рекорд, встановлений у 2008 році арабським бізнесменом Саїдом Абдулом Гаффаром Хурі, який заплатив 52,2 млн дирхамів за табличку з цифрою 1.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Проданий номерний знак можна повісити на будь-яку автівку, зареєстровану в еміраті.