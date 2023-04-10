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В ОАЕ продали найдорожчий у світі номерний знак: він обійшовся в 15 млн доларів

Аукціон, Дубай
Аукціон із продажу номерного знака P7 у Дубаї. Фото: скриншот / Khaleej Times / Facebook

У Дубаї на аукціоні продали номерний знак за 55 млн дирхамів (15 млн доларів). Про це повідомляє Bloomberg.

Номерний знак складається з літери P та цифри 7. Особа переможця аукціону не розголошується. 

Відомо, що виручені кошти підуть на благодійність.

Аукціон із продажу номерного знака P7 у Дубаї

Як зауважує Bloomberg, в ОАЕ є звичка продавати рідкісні номерні знаки на благодійних аукціонах – надбагаті люди купують їх, щоб продемонструвати свій статус і багатство. Цей аукціон побив рекорд, встановлений у 2008 році арабським бізнесменом Саїдом Абдулом Гаффаром Хурі, який заплатив 52,2 млн дирхамів за табличку з цифрою 1.

Проданий номерний знак можна повісити на будь-яку автівку, зареєстровану в еміраті.