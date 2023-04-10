В ОАЕ продали найдорожчий у світі номерний знак: він обійшовся в 15 млн доларів

У Дубаї на аукціоні продали номерний знак за 55 млн дирхамів (15 млн доларів). Про це повідомляє Bloomberg.

Номерний знак складається з літери P та цифри 7. Особа переможця аукціону не розголошується.

Відомо, що виручені кошти підуть на благодійність.

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ — Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023 Аукціон із продажу номерного знака P7 у Дубаї

Як зауважує Bloomberg, в ОАЕ є звичка продавати рідкісні номерні знаки на благодійних аукціонах – надбагаті люди купують їх, щоб продемонструвати свій статус і багатство. Цей аукціон побив рекорд, встановлений у 2008 році арабським бізнесменом Саїдом Абдулом Гаффаром Хурі, який заплатив 52,2 млн дирхамів за табличку з цифрою 1.

Проданий номерний знак можна повісити на будь-яку автівку, зареєстровану в еміраті.