В ОАЭ продали самый дорогой номерной знак в мире: он обошелся в 15 млн долларов

В Дубае на аукционе продали номерной знак за 55 млн дирхамов (15 млн долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

Номерной знак состоит из буквы P и цифры 7. Личиность победителя аукциона не разглашается.

Известно, что вырученные средства пойдут на благотворительность.

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ — Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023 Аукцион по продаже номерного знака P7 в Дубае

Как отмечает Bloomberg, в ОАЭ есть привычка продавать редкие номерные знаки на благотворительных аукционах – сверхбогатые люди покупают их, чтобы продемонстрировать свой статус и богатство. Этот аукцион побил рекорд, установленный в 2008 году арабским бизнесменом Саидом Абдулом Гаффаром Хури, который заплатил 52,2 млн дирхамов за табличку с цифрой 1.

Проданный номерной знак можно повесить на любой автомобиль, зарегистрированный в эмирате.