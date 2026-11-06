Бизнесу придется отдавать часть работников на мобилизацию ради бронирования: нагрузку распределят между секторами экономики

Государство ищет возможность привлечь больше людей к защите страны. До 1 декабря правительство планирует согласовать с бизнесом прозрачный и действенный механизм изменений бронирования, согласно которому предприятия будут отдавать долю людей на мобилизацию.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, передает "Телеграф".

По его словам, мобилизационную нагрузку планируют распределить между секторами экономики. В зависимости от отрасли в армию будут привлекать 3–5% работников предприятия.

Предприятия будут отдавать часть людей на мобилизацию

Этот подход обсуждается на фоне правительственного предложения связать полное бронирование работников с регулярным добровольным привлечением части персонала в военную службу.

"Директора по персоналу, понимая эту нагрузку, будут руководить своим персоналом и какую-то долю людей отдавать на мобилизацию. И гарантированно, что они туда пойдут. Это будет говорить о том, что есть цивилизованная модель, когда и предприятия понимают свое будущее и ВСУ понимают, сколько мобилизованных у них точно будет. Но для этого, бизнес должен .

Оттягивали достаточно, но пришли к краю

Нардеп отметил, что бизнес не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и готов за это платить, поэтому изменить свою позицию он может только под давлением.

"Потому что заставят. Мы это оттягивали достаточно долго, но пришли к краю, когда оттягивать уже невозможно", - подчеркнул Дунда.

Эксперты и депутаты предлагают искать мобилизационный ресурс и среди чиновников, для которых квоты бронирования не снизили. А народный депутат, член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак обращает внимание на теневой рынок труда.

"А еще у нас около трех миллионов человек, которые не оформлены и работают на теневом рынке труда. Но в этом направлении мы пока не слышали инициатив, как их легализовать и вывести в правовое поле, чтобы они платили налоги и подпадали под процедуру привлечения к силам безопасности и обороны", - отметил он.

Новый "социальный договор"

Правительство пытается найти баланс между потребностями экономики и обеспечением обороноспособности государства, устраняя при этом недобросовестные практики бронирования военнообязанных.

Премьер-министр Сергей Корецкий призвал бизнес и экономический сектор совместно разработать новую социальную модель, где предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в ВСУ. По его словам, это идеалистическая, но необходимая модель, которая позволила бы избежать принудительной мобилизации .

Корецкий анонсировал, что до 1 декабря Министерство экономики и Министерство обороны намерены собрать представителей крупного бизнеса и ассоциаций для обсуждения. " нового социального договора " и систем бронирования.

Ранее Корецкий объяснял необходимость изменений злоупотреблений во время бронирования .

Новые правила бронирования военнообязанных работников: что изменилось

Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных работников, в частности, установив лимит в 95% для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита.

Также правительство создало отдельный Координационный центр по организации бронирования. Если ранее предложения по увеличению объемов бронирования направлялись в Минобороны или другие уполномоченные органы, то теперь обоснованные предложения по увеличению лимитов передаются в Координационный центр.

В постановлении определены и сферы, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных:

оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;

жилищно-коммунальное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

агропромышленное производство и розничная торговля;

строительство, транспорт и логистика;

ИТ, банковская деятельность, здравоохранение и связь;

аварийно-спасательные службы;

организации гуманитарной сферы, имеющие критическое значение для государства

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.