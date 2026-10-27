Правительство обнародовало новые правила бронирования военнообязанных работников: что изменилось

Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных работников, в частности, установив лимит в 95% для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей.

Как пишет Dilo, об этом говорится в постановлении №1328 от 23 октября 2026 года.

Основные изменения касаются согласования бронирования, лимитов, статуса критически важных предприятий, сроков оформления и контроля работодателей.

Новые правила бронирования

1. Создается отдельный Координационный центр по организации бронирования. Если ранее предложения по увеличению объемов бронирования направлялись в Минобороны или другие уполномоченные органы, то теперь обоснованные предложения по увеличению лимитов передаются в Координационный центр. В Координационный центр входят представители Минэкономики, Минобороны, Минцифры, МВД, энергетики и другие. При этом Центр является консультативно-совещательным органом. Он готовит рекомендации и предложения, а решение принимается непосредственно уполномоченными органами.

2. Увеличение лимита более чем на 50% для соответствующих критически важных предприятий должно учитывать рекомендации и предложения Координационного центра. Сама граница в 50% уже существовала раньше. Нововведения в изменении порядка согласования превышения этого предела и дополнительные требования к рассмотрению соответствующих предложений. Интересно, что в определении отдельно прописано, что Координационный центр может отказать в рассмотрении предложения об увеличении лимита, если установлены факты систематического нарушения руководителем требований к ведению военного учета. Например, указаны следующие обстоятельства для такого отказа: два и более документально подтвержденных нарушения за последние 12 месяцев; и/или привлечение руководителя к административной ответственности за такие нарушения.

3. Для энергетики и оборонной промышленности – отдельный предел бронирования в 95%. Это одно из самых существенных изменений (ранее было 100%). В постановлении предусмотрено обязательное бронирование военнообязанных работников, непосредственно занятых в производственных процессах соответствующих критически важных учреждений. При этом лимит до 95% распространяется не на какую-либо компанию, работающую в энергетике или оборонной промышленности. Необходимо соответствовать описанным в постановлении категориям и условиям.

4. Впервые подробно прописан срок действия решения о бронировании. Новые правила устанавливают конкретные сроки и последствия их несоблюдения. Так, решение об увеличении объемов бронирования должно содержать сведения о предприятии, лимите, количестве работников и сроке действия (не более одного года). Если предприятию официально подняли лимит бронирования, у него есть 10 рабочих дней, чтобы оформить бронирование нового количества сотрудников через "Действие". К примеру, сначала было разрешено бронировать 50% военнообязанных работников. Предприятие подало документы, и ему согласовали увеличение лимита до 75%. После подачи сообщения об изменении лимита начинается отсчет в 10 рабочих дней. За это время предприятие должно оформить бронирование работников в пределах увеличенного лимита. Если не успеть в этот срок, решение об увеличении лимита утратит силу.

5. Изменились критерии признания предприятия критически важными. Указано, что сокращение деятельности должно наносить ущерб обороноспособности, критической инфраструктуре, жизнеобеспечению населения или макрофинансовой устойчивости государства. Отдельно в новой редакции говорится о необходимости подтверждать значение предприятия проверяемыми показателями. Среди примеров – влияние на выполнение оборонных контрактов, производство и ремонт вооружения, снабжение населения товарами первой необходимости, продуктами, лекарствами и топливом, бюджетные доходы и валютную выручку. То есть теперь формальной принадлежности к определенной сфере недостаточно, чтобы автоматически обрести статус критически важного предприятия.

6. Установлены сроки рассмотрения заявлений предприятий. Государственный орган рассматривает обращение предприятия и направляет материалы в Координационный центр до семи рабочих дней. Центр готовит рекомендации до 1 месяца. Госорган после получения рекомендаций принимает решение до трех рабочих дней. Срочное рассмотрение при обоснованной необходимости длится до семи дней для подготовки центром рекомендаций. Таким образом, общий срок принятия решения может составлять более месяца, поскольку этапы идут последовательно.

7. Для представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи (это, как правило, грантовые организации) постановление уточняет порядок превышения ограничения у забронированных работников. Ранее действовало ограничение не более 50% непосредственно занятых в одном проекте военнообязанных.

8. В критерии, связанные с подтверждением отсутствия задолженности по уплате налогов и ЕСВ, добавлено исключение для задолженности, возникшей из-за временного прекращения или непроведения платежей из государственного и/или местного бюджета.

9. Добавлена отдельная категория руководителей, подлежащих бронированию. Так, добавлена категория лиц, занимающих должность руководителя в субъекте, который по закону уполномочен выполнять функции публичной администрации по вопросам специального надзора за аудиторской деятельностью.

10. Координационный центр теперь может направлять государственным органам рекомендации по отмене решения о признании предприятия критически важным. Как одно из оснований для рассмотрения такого вопроса прямо упоминаются обращения правоохранительных органов. Отметим, что рекомендация об отмене статуса дает Координационный центр. Именно решение об отмене принимает уполномоченный государственный орган. Следовательно, обращение правоохранительного органа само по себе не означает автоматического прекращения статуса предприятия.

Просмотр критериев критичности предприятий

В постановлении определены сферы, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных:

оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;

жилищно-коммунальное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

агропромышленное производство и розничная торговля;

строительство, транспорт и логистика;

ИТ, банковская деятельность, здравоохранение и связь;

аварийно-спасательные службы;

организации гуманитарной сферы, имеющие критическое значение для государства

Кроме того, предусмотрена возможность согласования других сфер Координационным центром.

Однако одной только принадлежности к отрасли недостаточно. В постановлении отмечается, что деятельность предприятия должна отвечать установленным условиям критичности.

Предприятия из других сфер могут получить статус критически важных только по согласованию с Координационным центром на основании обоснованного обращения соответствующего государственного органа.

Изменения правил бронирования

23 октября правительство финализировало изменения в систему бронирования работников от мобилизации. Главные решения предполагают отмену безусловного 100% бронирования, в частности, для энергетики и ОПК, а также проверку региональных критериев критичности предприятий.

Проект предполагает понижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование снизится со 100% до 95%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами – 75%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита.

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.