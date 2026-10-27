В Киеве поврежден гипермаркет Auchan в результате российской атаки

В результате российской атаки 26 октября в Киеве поврежден гипермаркет Auchan в ТРК "Проспект" возле станции метро "Черниговская". Пострадавших среди работников и посетителей нет.

Как пишет Dilo, сообщил Auchan в Facebook.

В компании отметили, что магазин получил повреждения во время российской атаки вечером 26 октября.

"Во время вражеской атаки получил повреждения наш магазин Auchan Черниговская. К счастью, никто не пострадал", - отметили в Auchan.

До завершения оценки убытков и проведения необходимых восстановительных работ гипермаркет не будет работать.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, с вечера 26 октября, в результате атак РФ на столицу, погиб один человек. Пострадали 14 жителей города. 9 раненых медики госпитализировали.

Об Auchan

Auchan Украина – украинская сеть магазинов французской группы Auchan SA, которая работает на украинском рынке с 2008 года. Компания развивает магазины разных форматов – гипермаркеты, супермаркеты и pick up point. По данным сайта Auchan, сеть насчитывает около 30 торговых объектов в Киеве, Львове, Житомире, Днепре и Одессе. Также компания развивает направление электронной коммерции.

По итогам финансовой отчетности доход предприятия «Ашан Украина Гипермаркет» за 2025 год составил 10 млрд 30,4 млн грн (около 241,7 млн долларов США), что на 1,2% меньше, чем в 2024 году. При этом годовой убыток компании вырос до 835,8 млн. грн. (около 20,14 млн. долларов США) по сравнению с 579,6 млн. грн. (около 13,97 млн. долларов США) убытков за предыдущий отчетный период.

Это уже не первый случай разрушения инфраструктуры сети из-за российских обстрелов. В конце августа в результате атаки получил повреждения состав компании в Борисполе Киевской области.

После этого компании пришлось оперативно перестроить цепи поставок и адаптировать логистические процессы, чтобы продолжить снабжать магазины необходимыми товарами.

А 26 сентября был поврежден магазин Auchan Беличи в Киеве.

7 октября в результате атаки армии РФ на Украину был поврежден состав свежих продуктов сети Auchan. Работники не пострадали.