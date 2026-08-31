Россия ударила по складам гипермаркета Auchan и магазинов "Аврора"

В воскресенье, 30 августа, состав сети гипермаркетов Auchan был поврежден в результате российской атаки на Киевскую область.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня было попадание в наш состав в Борисполе. Пострадавших к счастью нет", - рассказали в компании.

В этом логистическом центре также расположен состав "Аврора".

В Dragon Capital агентству подтвердили, что повреждение получил логистический комплекс East Gate Logistic, пострадавших со стороны компании нет.

Удары РФ по складам

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак Россииуничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :