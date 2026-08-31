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Россия ударила по складам гипермаркета Auchan и магазинов "Аврора"

Ашан
Поврежден состав Auchan

В воскресенье, 30 августа, состав сети гипермаркетов Auchan был поврежден в результате российской атаки на Киевскую область.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня было попадание в наш состав в Борисполе. Пострадавших к счастью нет", - рассказали в компании.

В этом логистическом центре также расположен состав "Аврора".

В Dragon Capital агентству подтвердили, что повреждение получил логистический комплекс East Gate Logistic, пострадавших со стороны компании нет.

Удары РФ по складам

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак Россииуничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :

  • кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
  • сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
  • сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
  • сеть магазинов "Коло"   – получил повреждения логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;  
Автор:
Светлана Манько

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