Сеть "Аврора" снова потеряла распределительный центр из-за обстрела РФ: разрушен склад под Киевом

Утром 27 августа в результате российских обстрелов в Киевской области был разрушен распределительный центр сети мультимаркетов "Аврора".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель сети Тарас Панасенко.

"Главное, что благодаря оперативному реагированию и соблюдению правил безопасности наши сотрудники не пострадали", - отметил соучредитель компании.

Точную информацию о масштабах финансового ущерба и потенциальном влиянии потери объекта на логистику и работу магазинов сети компания пока не обнародовала.

Следует заметить, что это уже второй удар по распределительным центрам сети «Аврора» менее чем за одну неделю.

22 августа российские военные нанесли два удара по распределительному центру сети магазинов "Аврора". После первого попадания враг совершил повторную атаку, когда на месте уже работали экстренные службы.

Об "Авроре"

Компания "Аврора" работает в формате "one dollar store" и реализует товары для дома, бытовую химию, косметические средства, одежду, игрушки и продукты. Кроме украинского рынка бренд развивает деятельность за рубежом, где работает более 60 магазинов Aurora в Румынии.

Предприятие входит в тройку крупнейших представителей розничной торговли в Украине.

Сеть мультимаркетов "Аврора" за первые пять месяцев 2026 года открыла 109 новых торговых точек. По состоянию на июнь 2026 года компания объединяет1900 магазинов на территории Украины.

Кроме того, "Аврора" в первом квартале текущего года увеличила товарооборот до 16,1 млрд грн по НДС, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Атака на бизнес 27 августа 2026 года

Напомним, на протяжении суток 27 августа 2026 года российские войска нанесли серию очередных ударов по гражданской и логистической инфраструктуре украинского бизнеса.

Также полностью разрушен состав кондитерской корпорации ROSHEN в поселке Чубинское в Киевской области. Объект обеспечивал хранение и последующую поставку готовой продукции.

Кроме того, Россия уничтожила распределительный центр сети "Дом Игрушек". Объект обеспечивал сохранение большого числа товарных запасов и ежедневные отгрузки заказов клиентам по всей Украине. Но поврежден распределительный центр Comfy в Киевской области .