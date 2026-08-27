Молодежи придется отдавать до 76% зарплаты за аренду: где жилье самое дорогое

Молодым украинцам в некоторых городах приходится тратить на аренду однокомнатной квартиры более трех четвертей медианной зарплаты. Наибольшую нагрузку на доход зафиксировали в Ужгороде и Львове, тогда как наименьшее – в Херсоне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Недвижимость относительно соотношения стоимости аренды и покупки однокомнатного жилья с медианной зарплатой молодых работников.

Для расчетов использовали данные OLX Работа в вакансиях с отметкой "подходит для студентов/кандидатов до 18 лет". Состоянием на июль 2026 медианная зарплата в этой категории составляла 29 306 грн.

Где аренда забирает больше зарплаты

Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру молодежи придется в Ужгороде. Медианная стоимость аренды составляет 22 404 грн в месяц, что равняется 76,4% медианной зарплаты.

Почти столько же стоит аренда во Львове – 22 248 грн, или 76% дохода молодого работника.

Третье место занял Ивано-Франковск, где медианная арендная ставка составляет 17 707 грн - около 60% зарплаты. В Киеве за аренду однокомнатной квартиры нужно уплатить в среднем 17 000 грн, что соответствует примерно 58% дохода.

В Черновцах и Луцке средняя стоимость аренды составляет 15 000 грн, или около 51% зарплаты. В Тернополе – 14 800 грн, что также равняется примерно половине месячного дохода.

В Виннице аренда стоит в среднем 14 000 грн и занимает около 48% зарплаты. В Одессе на жилье нужно потратить 13 000 грн., или 44% дохода, в Хмельницком – 12 500 грн., или 43%.

Приблизительно 41% зарплаты аренда однокомнатной квартиры забирает в Черкассах, Днепре и Ровно. В Днепре и Ровно медианная ставка составляет 12 000 грн. в месяц.

В Полтаве и Житомире на аренду нужно тратить около 38% дохода. Медианная стоимость жилья составляет 11150 грн и 11000 грн соответственно.

Меньше трети медианной зарплаты аренда занимает в Кропивницком – около 29%, где однокомнатную квартиру можно арендовать за 8 500 грн. В Чернигове медианная ставка составляет 8 000 грн., или 27% дохода, в Харькове – 7 500 грн., или 26%.

В Запорожье аренда стоит около 7000 грн и забирает 24% зарплаты. В Николаеве медиа стоимость составляет 6 799 грн, или 23,2% дохода, в Сумах – 6 500 грн, или примерно 22%.

Наименьшую финансовую нагрузку среди проанализированных городов зафиксировали в Херсоне. Медианская аренда однокомнатной квартиры там составляет 4000 грн – около 14% медианной зарплаты молодежи.

На квартиру в Киеве, Львове и Ужгороде придется собирать 10 лет

Существенная разница между городами заметна и по сроку, необходимому для накопления на собственное жилье.

Если предположить, что молодой человек ежемесячно мог бы откладывать всю медианную зарплату – 29 306 грн, то дольше всего собирать на однокомнатную квартиру на вторичном рынке пришлось бы в Киеве, Львове и Ужгороде. В каждом из этих городов условный срок скопления составляет около 10 лет.

Около восьми лет нужно бы накапливать на жилье в Виннице и Черновцах. Приблизительно семь лет – в Луцке, Ровно и Тернополе.

Шесть лет понадобилось молодежи для покупки однокомнатной квартиры в Житомире, Одессе, Хмельницком, Черкассах и Ивано-Франковске. В Полтаве на это ушло около пяти лет.

В Днепре, Кропивницком и Чернигове условный срок накопления составляет около четырех лет. В Харькове, Сумах и Николаеве – около трех лет.

Быстрее всего при таких условиях можно было бы накопить на однокомнатную квартиру в Запорожье и Херсоне - примерно за два года.

Таким образом, разница в доступности собственного жилья для молодежи между городами Украины достигает примерно пяти раз: от около двух лет накоплений в Запорожье и Херсоне до десяти лет в Киеве, Львове и Ужгороде.

В то же время такой расчет условен, поскольку предполагает накопление всей зарплаты без расходов на питание, коммунальные услуги, транспорт и другие нужды. Также он не учитывает инфляцию, возможное изменение доходов и цен на недвижимость.

Напомним, в Украине растет спрос на дешевые квартиры стоимостью до $20 тыс. Больше всего таких предложений сосредоточено в прифронтовых регионах.