Молоді доведеться віддавати до 76% зарплати за оренду: де житло найдорожче

Молодим українцям у деяких містах доводиться витрачати на оренду однокімнатної квартири понад три чверті медіанної зарплати. Найбільше навантаження на дохід зафіксували в Ужгороді та Львові, тоді як найменше – у Херсоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Нерухомість щодо співвідношення вартості оренди та купівлі однокімнатного житла з медіанною зарплатою молодих працівників.

Для розрахунків використали дані OLX Робота у вакансіях із позначкою “підходить для студентів / кандидатів до 18 років”. Станом на липень 2026 року медіанна зарплата у цій категорії становила 29 306 грн.

Де оренда забирає найбільше зарплати

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру молоді доведеться в Ужгороді. Медіанна вартість оренди тут становить 22 404 грн на місяць, що дорівнює 76,4% медіанної зарплати.

Майже стільки ж коштує оренда у Львові – 22 248 грн, або 76% доходу молодого працівника.

Третє місце посів Івано-Франківськ, де медіанна орендна ставка становить 17 707 грн – близько 60% зарплати. У Києві за оренду однокімнатної квартири потрібно сплатити в середньому 17 000 грн, що відповідає приблизно 58% доходу.

У Чернівцях та Луцьку медіанна вартість оренди становить 15 000 грн, або близько 51% зарплати. У Тернополі – 14 800 грн, що також дорівнює приблизно половині місячного доходу.

У Вінниці оренда коштує в середньому 14 000 грн і забирає близько 48% зарплати. В Одесі на житло потрібно витратити 13 000 грн, або 44% доходу, у Хмельницькому – 12 500 грн, або 43%.

Приблизно 41% зарплати оренда однокімнатної квартири забирає у Черкасах, Дніпрі та Рівному. У Дніпрі та Рівному медіанна ставка становить 12 000 грн на місяць.

У Полтаві та Житомирі на оренду потрібно витрачати близько 38% доходу. Медіанна вартість житла становить 11 150 грн та 11 000 грн відповідно.

Менше третини медіанної зарплати оренда забирає у Кропивницькому – близько 29%, де однокімнатну квартиру можна орендувати за 8 500 грн. У Чернігові медіанна ставка становить 8 000 грн, або 27% доходу, у Харкові – 7 500 грн, або 26%.

У Запоріжжі оренда коштує близько 7 000 грн і забирає 24% зарплати. У Миколаєві медіанна вартість становить 6 799 грн, або 23,2% доходу, у Сумах – 6 500 грн, або приблизно 22%.

Найменше фінансове навантаження серед проаналізованих міст зафіксували у Херсоні. Медіанна оренда однокімнатної квартири там становить 4 000 грн – близько 14% медіанної зарплати молоді.

На квартиру в Києві, Львові та Ужгороді доведеться збирати 10 років

Суттєва різниця між містами помітна і за терміном, необхідним для накопичення на власне житло.

Якщо припустити, що молода людина щомісяця могла б відкладати всю медіанну зарплату – 29 306 грн, – то найдовше збирати на однокімнатну квартиру на вторинному ринку довелося б у Києві, Львові та Ужгороді. У кожному з цих міст умовний термін накопичення становить близько 10 років.

Близько восьми років потрібно було б накопичувати на житло у Вінниці та Чернівцях. Приблизно сім років – у Луцьку, Рівному та Тернополі.

Шість років знадобилося б молоді для купівлі однокімнатної квартири в Житомирі, Одесі, Хмельницькому, Черкасах та Івано-Франківську. У Полтаві на це пішло б близько п'яти років.

У Дніпрі, Кропивницькому та Чернігові умовний термін накопичення становить приблизно чотири роки. У Харкові, Сумах та Миколаєві – близько трьох років.

Найшвидше за таких умов можна було б накопичити на однокімнатну квартиру в Запоріжжі та Херсоні – приблизно за два роки.

Таким чином, різниця у доступності власного житла для молоді між містами України сягає приблизно п'яти разів: від близько двох років накопичень у Запоріжжі та Херсоні до майже десяти років у Києві, Львові та Ужгороді.

Водночас такий розрахунок є умовним, оскільки передбачає накопичення всієї зарплати без витрат на харчування, комунальні послуги, транспорт та інші потреби. Також він не враховує інфляцію, можливу зміну доходів і цін на нерухомість.

Нагадаємо, в Україні зростає попит на дешеві квартири вартістю до $20 тис. Найбільше таких пропозицій зосереджено у прифронтових регіонах.