Молочна карта України змінюється: які області нарощують виробництво

Україна за січень-серпень 2026 року виробила 4,1 млн тонн молока-сировини - на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основне скорочення припало на господарства населення, тоді як промислові ферми збільшили виробництво на 5%. Найактивніше надої зростають у західних областях.

Як пише Dilo, про це інформує Асоціація виробників молока.

Де в Україні виробляють найбільше молока

В Україні скорочується виробництво молока-сировини у господарствах населення, тоді як промислові ферми нарощують надої. Найпомітніше зростання фіксується у західних областях.

За попередніми даними Держстату, у серпні 2026 року господарства всіх категорій виробили 563,7 тис. тонн молока-сировини - на 3,5% менше, ніж у липні, та на 15,1% менше, ніж у серпні 2025 року.

За січень-серпень виробництво скоротилося на 13%, до 4,1 млн тонн. При цьому підприємства збільшили випуск на 5%, до 2,21 млн тонн, тоді як господарства населення скоротили його на 27%, до 1,89 млн тонн.

У промисловому секторі найвищі темпи зростання виробництва показує Рівненська область. Серед лідерів також Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернігівська та Житомирська області. Найбільшим виробником залишається Полтавщина.

Зміна географії виробництва може вплинути на логістику молока-сировини. Переробники у західних областях можуть скоротити залежність від поставок із центральних і північних регіонів, однак транспортні витрати залишаються високими.

У господарствах населення падіння виробництва пов’язують зі скороченням поголів’я корів і зростанням собівартості, зокрема через подорожчання кормів та дизельного пального.

Додатковими викликами для галузі залишаються проблеми з логістикою, конкуренція з імпортом та необхідність відповідати вимогам ЄС щодо благополуччя тварин. Україна має до 1 січня 2028 року привести відповідні норми у повну відповідність до європейських вимог.

У січні-серпні найбільше молока-сировини серед сільгосппідприємств виробили Полтавська (318,7 тис. тонн), Черкаська (267,8 тис. тонн), Хмельницька (210,9 тис. тонн), Чернігівська (208,2 тис. тонн) та Вінницька (199,3 тис. тонн) області.

Нагадаємо, через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі.