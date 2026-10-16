Швеція виділяє Україні майже €45 млн: на що підуть гроші

Швеція надасть Україні новий пакет підтримки обсягом 500 млн шведських крон, або близько 44,8 млн євро. Кошти спрямують на цивільну енергетичну інфраструктуру та медичне обслуговування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністерки Швеції у справах ЄС Джессіки Розенкранц у соцмережі X.

За її словами, нова допомога має підтримати Україну напередодні чергової зими на тлі російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру.

"Україна бореться не лише за власну свободу, а й за безпеку всієї Європи. У той час як Росія жорстоко атакує цивільну енергетичну інфраструктуру напередодні чергової воєнної зими, ми реагуємо, надаючи підтримку у відновленні інфраструктури та медичному обслуговуванні", – зазначила Розенкранц.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на поставки винищувачів Gripen від Швеції найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Швеція виділила 124,1 млн євро на підтримку української енергетики. Кошти спрямували до Фонду підтримки енергетики України, після чого загальний внесок країни до фонду перевищив 386 млн євро.