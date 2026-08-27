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Системи ППО та боєприпаси: Швеція ухвалила новий пакет допомоги Україні

прапор Швеції, прапор України
Уряд Швеції виділив 270 млн крон на пріоритетні оборонні потреби України / Міністерство оборони України

Уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати додаткові 270 млн шведських крон (близько $27,4 млн) до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

За даними уряду, Збройним силам королівства доручено розподілити фінансові пожертви між фондами та ініціативами. Головною метою допомоги є підтримка України, перш за все у сфері протиповітряної оборони.

Фінансування включає додатковий внесок у розмірі $14 млн до американської багатосторонньої ініціативи PURL (Пріоритетний перелік потреб України), яку адмініструє НАТО.

У межах цієї програми США надають Україні оборонні матеріали через пакети підтримки, які фінансують країни-партнери.

"Продовжуючи підтримувати ініціативу PURL, Україна зможе швидко отримати доступ до пріоритетних американських матеріалів", — наголосив міністр оборони Швеції Пал Йонсон.

За словами очільника оборонного відомства, новий пакет допомоги включає передові системи ППО та боєприпаси. Він також підкреслив, що підтримка Швеції має довгостроковий характер та повністю відповідає пріоритетам України.

Для Швеції це вже п’ятий внесок в ініціативу PURL. Загальна сума коштів, наданих країною в межах цієї програми, сягнула $552 млн.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.  

Нагадаємо, раніше країни Контактної групи у форматі "Рамштайн" оголосили про нову допомогу Україні на $4 млрд, з яких близько $1 млрд спрямують саме через механізм PURL для закупівлі ракет до Patriot.

Автор:
Тетяна Бесараб

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