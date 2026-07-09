Швеція виділила 124 млн євро на підтримку української енергетики

Швеція внесла 124,1 млн євро, або 1,37 млрд шведських крон, до Фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок Швеції до фонду перевищив 386 млн євро, а сукупний обсяг внесків від моменту створення фонду — 2 млрд євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Кошти спрямували через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку Sida. Внесок має підтримати закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

За даними Міненерго, до Фонду підтримки енергетики України вже надійшло майже 1,94 млрд євро грантових коштів від 39 донорів із 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що до нового внеску Швеції дефіцит фінансування потреб української енергетики становив 663 млн євро. Після надходження коштів він зменшився, однак залишається значним.

Новий внесок Швеції у Міненерго назвали важливим для підготовки енергосистеми до зими. Фонд зараз працює над закупівлями та формуванням стратегічного резерву обладнання.

Фонд підтримки енергетики України створили за погодженням із Європейською комісією та Міністерством енергетики України для реагування на наслідки російських атак по критичній енергетичній інфраструктурі.

Кошти фонду використовують для фінансування першочергових потреб українських енергетичних компаній. Йдеться про обладнання, запасні частини, технічні засоби, паливо та послуги, необхідні для відновлення інфраструктури й забезпечення електро- та теплопостачання.

Додамо, протягом травня через Фонд підтримки енергетики України було підписано нові контракти на постачання критично необхідного обладнання. Загальна сума угод перевищила 25,7 мільйона євро, а закуплені матеріали допоможуть підготувати українську енергосистему до майбутніх викликів.