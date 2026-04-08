Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фонд підтримки енергетики залучив 1,9 млрд євро за чотири роки

енергетика
Міненерго планує залучити 5,4 млрд євро у 2026 році / Depositphotos

За чотири роки роботи Фонду підтримки енергетики Україна разом із міжнародними партнерами залучила 1,9 млрд євро. У 2026 році держава планує мобілізувати ще 5,4 млрд євро на відновлення та захист енергосектору.

Чотири роки тому Україна разом із міжнародними партнерами започаткувала Фонд підтримки енергетики. З того часу через нього було мобілізовано 1,9 млрд євро від 37 партнерів із 26 країн.

Завдяки цій підтримці країна змогла витримати чотири зими, а Фонд став одним із ключових каналів міжнародної допомоги українському енергетичному сектору. Його робота базується на незалежному адмініструванні, конкурентних закупівлях та прямій поставці обладнання компаніям, при цьому кожен внесок є підзвітним, наголошує пресслужба.

У 2026 році Україна планує активізувати роботу Фонду та залучити 5,4 млрд євро для відновлення, захисту та модернізації енергосистеми. Для цього Міністерство енергетики розвиває формат "Енергетичний Рамштайн", що забезпечує новий рівень швидкості та ефективності взаємодії.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Таким чином не можна виключати, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у 2026. Однак практика показує, що такі рішення ухвалюють в теплу пору року.

Автор:
Ольга Опенько