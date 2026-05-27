Українським чиновникам доплачуватимуть за міжнародні проєкти: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10284, який запроваджує фінансові стимули для державних службовців та представників місцевого самоврядування, що залучені до реалізації міжнародних проєктів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті парламенту.

На засіданні у середу, 27 травня, документ підтримали 234 народні депутати.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва".

Основна мета документа — активізувати залучення іноземних грантів та технічної допомоги в українські громади та міністерства.

Згідно з ухваленими змінами, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування офіційно отримуватимуть грошові доплати до основної заробітної плати, якщо вони безпосередньо беруть участь у впровадженні та супроводі проєктів міжнародної технічної допомоги чи програм транскордонного співробітництва.

Очікується, що це допоможе утримати кваліфікованих фахівців у державному секторі та підвищить ефективність освоєння коштів, які виділяють західні партнери на відновлення України.

Ключові положення Закону:

запроваджується чіткий механізм доплат посадовим особам місцевого самоврядування за додаткове навантаження, пов’язане з реалізацією програм і проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародного територіального співробітництва, у межах відповідних бюджетів;

встановлено, що такі доплати можуть здійснюватися за рахунок бюджетної підтримки, допомоги та/або грантів міжнародних партнерів, крім держави-агресора;

визначено, що порядок здійснення доплат встановлюватиметься місцевими радами на основі типового порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Набрання чинності Законом передбачається через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, торік прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко не підтримала ініціативу обмеження рівня заробітних плат для чиновників, бо вважає, що фахівці високого рівня мають отримувати гідну заробітну плату.