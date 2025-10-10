Свириденко прокоментувала ідею обмежити зарплати чиновникам

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко не підтримала ініціативу обмеження рівня заробітних плат для чиновників, бо вважає, що фахівці високого рівня мають отримувати гідну заробітну плату.

Як пише Delo.ua, про це Свириденко заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді у відповідь на питання депутата про ідею обмежити зарплати чиновникам 80 000 грн.

"Відносно вашого запитання щодо обмеження заробітних плат. Мені здається, що якщо ми хочемо, щоб у нас були фахівці високого рівня, які будуть працювати на державу, вони мають отримувати гідну заробітну плату, розмір якої залежить від того, який це орган, яке це державне підприємство", — сказала вона.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали пропозицію до державного бюджету на 2026 рік обмежити рівень заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць.

Зауважимо, Міністерство фінансів щомісяця публікує інформацію про середню заробітну плату у державних органах, включаючи місцеві адміністрації та органи судової влади. Так, найбільші зарплати отримують працівники державних регуляторних комісій та антимонопольних органів, а найменші — у державних інспекціях та агентствах, які займаються ресурсами та контролем. Середні зарплати у міністерствах становлять 50 тисяч гривень.

Натомість середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року становила 25 911 грн. Це на 2,2% менше порівняно з липнем того ж року.