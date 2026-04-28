Рада підтримала реформу цивільного права: ключові нововведення

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу України, який передбачає комплексне оновлення приватного права та запровадження низки нових правових інститутів.

В Україні перепишуть цивільне право

28 квітня Верховна Рада на пленарному засіданні прийняла у першому читанні за основу проєкт Цивільного кодексу України, реєстр. № 15150.

Метою проєкту є рекодифікація та системне оновлення приватного (цивільного) права України шляхом ухвалення нового Цивільного кодексу України як цілісного, внутрішньо узгодженого та ефективного кодифікованого акта.

Для реалізації цієї мети пропонується провести комплексне оновлення ключових інститутів приватного права на основі чинних Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України та Закону України "Про міжнародне приватне право". Новий Цивільний кодекс планують структурувати у дев’ять взаємопов’язаних і узгоджених між собою книг.

Окрему увагу привертає дев’ята книга під назвою "Публічність прав цивільних". Вона регулює питання оприлюднення та реєстрації прав, обтяжень, обмежень, юридичних станів, правочинів і юридичних фактів. Такий підхід є нетиповим для кодексів приватного права, оскільки зазвичай подібні питання не входять до предмета їх регулювання.

Проєкт нового Цивільного кодексу передбачає низку суттєвих нововведень, які змінюють підходи до регулювання приватного права.

Зокрема, серед ключових змін:

до джерел права пропонується віднести не лише нормативні акти, а й національний звичай, звичаї національних меншин, а також локальні акти юридичних осіб;

у сфері цивільних прав та обов’язків окремо виокремлюються такі механізми, як їх зупинення та поновлення;

запроваджується принцип заборони суперечливої поведінки, а до складу збитків пропонується включати також превентивні витрати;

розширюється перелік особистих прав фізичних осіб, водночас більше уваги приділяється базовим правам юридичних осіб;

встановлюється вичерпний перелік організаційно-правових форм юридичних осіб, а також доповнюється система обмежених речових прав новими видами; при цьому підставою для захисту прав визначається не лише їх порушення, а й загроза такого порушення;

зобов’язально-правові способи забезпечення виконання зобов’язань виокремлюються в окрему категорію, тоді як речові способи забезпечення переносяться до книги "Речове право";

переглядаються підходи до цивільно-правової відповідальності, а також запроваджується чіткий правовий режим спільної власності подружжя;

закріплюється можливість спадкування права на репарації та цифрових активів;

вводиться новий інститут - заповіт щодо розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом.

"Прийняття проєкту нового Цивільного кодексу України забезпечить еволюційне та якісне оновлення приватноправового регулювання без руйнування усталених відносин, проте з підвищенням юридичної визначеності, ефективності захисту, прогнозованості цивільного обороту та узгодженості спеціального законодавства", - наголошує пресслужба.