Совет поддержал реформу гражданского права: ключевые нововведения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса Украины, предусматривающий комплексное обновление частного права и введение ряда новых правовых институтов.

В Украине перепишут гражданское право

28 апреля Верховная Рада на пленарном заседании приняла в первом чтении за основу проект Гражданского кодекса Украины, регистр. №15150.

Целью проекта является рекодификация и системное обновление частного (гражданского) права Украины путем принятия нового Гражданского кодекса Украины как целостного, внутрисогласованного и эффективного кодифицированного акта.

Для реализации этой цели предлагается провести комплексное обновление ключевых институтов частного права на основе действующих Гражданского кодекса Украины, Семейного кодекса Украины и Закона Украины "О международном частном праве". Новый Гражданский кодекс планируют структурировать в девяти взаимосвязанных и согласованных книгах.

Отдельное внимание привлекает девятая книга под названием Публичность прав гражданских. Она регулирует вопросы обнародования и регистрации прав, обременений, ограничений, юридических состояний, сделок и юридических фактов. Такой подход нетипичен для кодексов частного права, поскольку обычно подобные вопросы не входят в предмет их регулирования.

Проект нового Гражданского кодекса предусматривает ряд существенных нововведений, изменяющих подходы к регулированию частного права.

В частности, среди ключевых изменений:

к источникам права предлагается отнести не только нормативные акты, но и национальный обычай, обычаи национальных меньшинств, а также локальные акты юридических лиц;

в сфере гражданских прав и обязанностей отдельно выделяются такие механизмы, как их остановка и восстановление;

вводится принцип запрещения противоречивого поведения, а в состав ущерба предлагается включать также превентивные расходы;

расширяется список личных прав физических лиц, в то же время больше внимания уделяется базовым правам юридических лиц;

устанавливается исчерпывающий список организационно-правовых форм юридических лиц, а также дополняется система ограниченных вещных прав новыми видами; при этом основанием защиты прав определяется не только их нарушения, но и угроза такого нарушения;

обязательственно-правовые способы обеспечения исполнения обязательств выделяются в отдельную категорию, тогда как вещественные способы обеспечения переносятся в книгу "Вещественное право";

пересматриваются подходы к гражданско-правовой ответственности, а также вводится четкий правовой режим совместной собственности супругов;

закрепляется возможность наследования права на репарации и цифровые активы;

вводится новый институт – завещание по распоряжению репродуктивным биологическим материалом.

"Принятие проекта нового Гражданского кодекса Украины обеспечит эволюционное и качественное обновление частноправового регулирования без разрушения устоявшихся отношений, однако с повышением юридической определенности, эффективности защиты, прогнозируемости гражданского оборота и согласованности специального законодательства", - отмечает прессслужба.