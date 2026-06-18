"Укрпочта" планирует привлечь более 22 млн грн от продажи подержанных авто: деньги направят на обновление парка

"Укрпочта" завершает распродажу более 1 000 списанных автомобилей через систему "Прозорро.Продажи", рассчитывая привлечь более 22 млн грн. Средства будут направлены на покупку новых магистральных машин и автоматизацию логистики для ускорения доставки.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Результаты аукционов

Первый этап аукционов завершился в феврале продажей 716 автомобилей на сумму около 9 млн. грн. В ходе второго этапа на торги выставили еще 316 авто. Пока 42 аукциона уже состоялись, а еще два находятся на финальной стадии в Донецком и Запорожском регионах.

В торгах приняли участие более 600 участников, что увеличило финальную стоимость лотов почти вдвое - со стартовых 7,7 млн грн до прогнозируемых 13,7 млн грн. За подержанный автомобиль Toyota Land Cruiser соревновались около 100 человек, а его финальная ставка превысила стартовую цену в 23 раза. В настоящее время продолжаются процессы согласования и заключения договоров.

Продажа советской техники

Компания ликвидировала парк советских автомобилей. Среди проданных лотов были: "Волги", "Жигули", "Газели", УАЗы и "буханки", часть которых выпущена до обретения независимости Украины. Отдельные грузовики имели пробег более 1 000 000 км.

Также на торгах были проданы автомобили Volkswagen, Suzuki и другие легковые автомобили, которые ранее использовались в качестве служебного транспорта руководителей. Самым дорогим лотом второго этапа стал "киевский пакет" из 23 советских автомобилей, проданный за 916 тыс. грн. Самым дешевым лотом стала Mazda 6, которую продали за 44 тыс. грн.

В "Укрпочте" отметили, что законодательство запрещает национальному оператору бесплатно передавать списанную технику, аукционы стали единственным законным механизмом ее реализации. Часть машин будет служить донорами запчастей для волонтерских и военных нужд.

"Каждый проданный ржавый УАЗ – это прямой вклад в новые магистральные машины, современную логистику, скорость доставки, способность компании работать даже тогда, когда враг пытается разрушить инфраструктуру", – отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

По его словам, за время полномасштабной войны компания потеряла 426 автомобилей в результате вражеских обстрелов и временной оккупации территорий Украины.

В "Укрпочте" отметили, что продажа техники является частью модернизации автопарка, который пополнится 160 новыми грузовиками MAN и IVECO.

Напомним, 16 июня "Укрпочта" сообщила о новых потерях транспорта в результате российских атак. В Запорожье вражеский удар повредил служебный автомобиль, водитель получил ранения и был госпитализирован. Еще два автомобиля компании были уничтожены во время загрузки в Никополе.