Коммуналка, книги, лекарства: как украинцы могут использовать кэшбек до конца июля

Украинцам напомнили, что до 31 июля можно использовать средства, накопленные в рамках программы "Национальный кэшбек". Деньги с карты можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение украинских товаров, книг и лекарств, почтовые услуги или перевести на благотворительность.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

О кэшбеке

Накопленные средства можно направить на несколько направлений.

Благотворительность. Остаток на карте можно перевести в поддержку Вооруженных сил Украины или благотворительных организаций. Даже небольшая сумма может стать вкладом в помощь.

Оплата коммунальных услуг. Средства с карты «Национальный кэшбек» можно использовать для оплаты электроэнергии, газа, водоснабжения и других коммунальных услуг – как собственных, так и членов семьи.

Украинские книги. Кешбек разрешено тратить на приобретение книг украинских издательств в магазинах, участвующих в программе. Такие издания обычно имеют специальную маркировку или представлены в отдельных подборках.

Украинские товары. Накопленные средства можно использовать для оплаты продукции украинского производства в магазинах-участниках программы. Условия использования могут отличаться в зависимости от точки торговли.

Лекарство украинского производства. Карточкой можно оплачивать товары в аптечных сетях, поддерживающих программу. Перед покупкой следует проверить, участвует ли конкретный препарат в программе.

Почтовые услуги Средства можно направить на оплату отправлений, доставки и других услуг почтовых операторов.

Координатором программы "Национальный кэшбэк" является Министерство экономики и окружающей среды Украины. К реализации проекта привлечены Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, Сбербанк и уполномоченные банки.

Технологическим партнером программы является международная платежная система Mastercard, а операционным партнером является международная компания платежных технологий Visa.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство выделило дополнительные 800 миллионов гривен на программу Нацкешбека. Кабинет министров принял решение увеличить общий объем финансирования государственной денежной помощи в 2026 году на 799,2 миллиона гривен – теперь бюджет программы составляет 2,94 миллиарда гривен.