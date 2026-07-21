Комуналка, книги, ліки: як українці можуть використати кешбек до кінця липня

Українцям нагадали, що до 31 липня можна використати кошти, накопичені в межах програми “Національний кешбек”. Гроші з картки можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання українських товарів, книг і ліків, поштові послуги або переказати на благодійність.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Про кешбек

Наразі накопичені кошти можна спрямувати на кілька напрямів.

Благодійність. Залишок на картці можна переказати на підтримку Збройних сил України або благодійних організацій. Навіть невелика сума може стати внеском у допомогу.

Оплата комунальних послуг. Кошти з картки «Національний кешбек» можна використати для оплати електроенергії, газу, водопостачання та інших комунальних послуг - як власних, так і членів родини.

Українські книги. Кешбек дозволено витрачати на придбання книжок українських видавництв у книгарнях, які беруть участь у програмі. Такі видання зазвичай мають спеціальне маркування або представлені в окремих добірках.

Українські товари. Накопичені кошти можна використати для оплати продукції українського виробництва у магазинах-учасниках програми. Умови використання можуть відрізнятися залежно від торгової точки.

Ліки українського виробництва. Карткою можна оплачувати товари в аптечних мережах, які підтримують програму. Перед покупкою варто перевірити, чи бере конкретний препарат участь у програмі.

Поштові послуги. Кошти також можна спрямувати на оплату відправлень, доставки та інших послуг поштових операторів.

Координатором програми "Національний кешбек" є Міністерство економіки та довкілля України. До реалізації проєкту також залучені Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки.

Технологічним партнером програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним партнером є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд виділив додаткові 800 мільйонів гривень на програму Нацкешбеку. Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити загальний обсяг фінансування державної грошової допомоги у 2026 році на 799,2 мільйона гривень - тепер бюджет програми становить 2,94 мільярда гривень.