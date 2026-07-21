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Комуналка, книги, ліки: як українці можуть використати кешбек до кінця липня
Українцям нагадали, що до 31 липня можна використати кошти, накопичені в межах програми “Національний кешбек”. Гроші з картки можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання українських товарів, книг і ліків, поштові послуги або переказати на благодійність.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".
Про кешбек
Наразі накопичені кошти можна спрямувати на кілька напрямів.
- Благодійність. Залишок на картці можна переказати на підтримку Збройних сил України або благодійних організацій. Навіть невелика сума може стати внеском у допомогу.
- Оплата комунальних послуг. Кошти з картки «Національний кешбек» можна використати для оплати електроенергії, газу, водопостачання та інших комунальних послуг - як власних, так і членів родини.
- Українські книги. Кешбек дозволено витрачати на придбання книжок українських видавництв у книгарнях, які беруть участь у програмі. Такі видання зазвичай мають спеціальне маркування або представлені в окремих добірках.
- Українські товари. Накопичені кошти можна використати для оплати продукції українського виробництва у магазинах-учасниках програми. Умови використання можуть відрізнятися залежно від торгової точки.
- Ліки українського виробництва. Карткою можна оплачувати товари в аптечних мережах, які підтримують програму. Перед покупкою варто перевірити, чи бере конкретний препарат участь у програмі.
- Поштові послуги. Кошти також можна спрямувати на оплату відправлень, доставки та інших послуг поштових операторів.
Координатором програми "Національний кешбек" є Міністерство економіки та довкілля України. До реалізації проєкту також залучені Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки.
Технологічним партнером програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним партнером є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд виділив додаткові 800 мільйонів гривень на програму Нацкешбеку. Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити загальний обсяг фінансування державної грошової допомоги у 2026 році на 799,2 мільйона гривень - тепер бюджет програми становить 2,94 мільярда гривень.