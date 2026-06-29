Уряд виділив додаткові 800 млн грн на програму Нацкешбеку

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення фінансування програми "Національний кешбек" у 2026 році на 799,2 млн грн — до 2,94 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розпорядження уряду №628-р від 24 червня 2026 року, оприлюднене на Урядовому порталі.

Згідно з документом, внесено зміни до попереднього розпорядження Кабміну від 12 березня 2026 року щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва або пального.

Передбачено збільшення фінансування, яке спрямовується Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України, з 2 138 100 тис. грн до 2 937 364 тис. грн.

Нагадаємо, на початку травня українці почали отримувати виплати за програмою "Національний кешбек" за березень 2026 року. Кошти отримають майже 4,8 млн громадян. Вперше в межах програми нараховується кешбек за пальне.

Загалом, програма "Національний кешбек" спрямована на стимулювання попиту на українські товари через механізм часткового повернення коштів покупцям.