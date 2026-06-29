Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,06

EUR

51,13

+0,21

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,57

51,35

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд виділив додаткові 800 млн грн на програму Нацкешбеку

гривні
Уряд виділив додаткові 800 млн грн на програму Нацкешбеку / Depositphotos

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення фінансування програми "Національний кешбек" у 2026 році на 799,2 млн грн — до 2,94 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розпорядження уряду №628-р від 24 червня 2026 року, оприлюднене на Урядовому порталі.

Згідно з документом, внесено зміни до попереднього розпорядження Кабміну від 12 березня 2026 року щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва або пального.

Передбачено збільшення фінансування, яке спрямовується Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України, з 2 138 100 тис. грн до 2 937 364 тис. грн.

Нагадаємо, на початку травня українці почали отримувати виплати за програмою "Національний кешбек" за березень 2026 року. Кошти отримають майже 4,8 млн громадян. Вперше в межах програми нараховується кешбек за пальне.

Загалом, програма "Національний кешбек" спрямована на стимулювання попиту на українські товари через механізм часткового повернення коштів покупцям.

Автор:
Тетяна Гойденко