Правительство выделило дополнительные 800 млн грн на программу Нацкэшбэка

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении финансирования программы "Национальный кэшбэк" в 2026 году на 799,2 млн грн — до 2,94 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на распоряжение правительства №628-р от 24 июня 2026 года, обнародованное на Правительственном портале.

Согласно документу, внесены изменения в предварительное распоряжение Кабмина от 12 марта 2026 г. по выделению средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства или горючего.

Предусмотрено увеличение финансирования, которое направляется Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с 2138100 тыс. грн до 2937364 тыс. грн.

Напомним, в начале мая украинцы начали получать выплаты по программе "Национальный Кэшбэк" за март 2026 года. Средства получат около 4,8 млн граждан. Впервые в рамках программы начисляется кэшбэк за горючее.

В целом программа "Национальный кэшбек" направлена на стимулирование спроса на украинские товары через механизм частичного возврата средств покупателям.