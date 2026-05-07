Кешбек за горючее: украинцам начали поступать выплаты за март

В Украине стартовали выплаты по программе "Национальный кэшбек" за март 2026 года. Средства получат около 4,8 млн граждан. Впервые в рамках программы начисляется кэшбэк за горючее.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Действия".

Украинцам выплачивают кэшбек

"С сегодняшнего дня почти 4,8 млн украинцев получат выплаты за покупки в марте 2026 года. На этот раз впервые поступит кэшбек за горючее. С 20 марта им воспользовались уже более 2 млн украинцев", - говорится в сообщении.

Важно, что с 1 мая действуют новые лимиты: до 500 грн в горючее в месяц и до 3000 грн в рамках программы.

Напомним, что с 1 марта программа "Национальный Кэшбэк" работает по обновленным условиям.

Предусмотрены две ставки начисления:

15% - для категорий товаров с высокой долей импорта;

5% – для категорий, в которых украинские производители имеют сильные позиции.

Проверить процент кэшбека можно в приложении "Действие": раздел "Сервисы" - "Национальный кэшбек" - сканер штрихкодов в правом нижнем углу.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, украинских продуктов и книг или задонатить в поддержку Вооруженных сил Украины.

Кешбек на горючее

В Украине с 20 марта 2026 года начата программа "Национальный кэшбек" на горючее. Это временное решение для поддержки граждан в период смены цен на энергорынках, которое будет действовать до 1 мая этого года.

Следует отметить, что государственный бюджет на 2026 год не предусматривает прямых расходов на программу "Национальный кэшбек". Ее финансирование осуществляется на основании отдельных решений правительства по резервного фонда бюджета. По правительственным расчетам, финансирование программы может составить от 4 до 6 млрд. грн.

Вместе с тем заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк оценил возможные расходы на госпрограмму по компенсации стоимости горючего до мая в пределах 10,5 млрд грн. Железняк подсчитал, что ежемесячно в Украине в среднем потребляют около 300 млн. литров дизельного топлива, 222 млн. литров бензина и 150 млн. литров автогаза. Соответственно, на финансирование программы кэшбека на топливо из государственного бюджета понадобится около 5,26 млрд грн ежемесячно.