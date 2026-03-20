В Украине стартовала программа кэшбека на горючее: каков размер компенсаций и как получить выплаты

В Украине с 20 марта 2026 года начата программа "Национальный кэшбек" на горючее. Это временное решение для поддержки граждан в период смены цен на энергорынках, которое будет действовать до 1 мая 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Условия начисления средств

Размер компенсации зависит от вида горючего:

дизельное топливо – 15%;

бензин - 10%;

автогаз – 5%.

Максимальный лимит выплат за горючее составляет 1000 грн. в месяц. При этом общий лимит программы "Национальный Кэшбэк" остается на уровне 3000 грн.

Какие АЗС принимают участие в программе?

В настоящее время к инициативе присоединились почти 20 сетей: Ukrnafta, OKKO, WOG, UPG, Amic , BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нефть, SOCAR, Martin , Marshal , RLS, Свої/SUNOIL, Magnum Еnergy, 24/7, Avantage7. Количество участников может увеличиваться.

Как стать участником программы?

Для тех, кто уже пользуется "Национальным кэшбеком", начисления будут производиться автоматически. Новым пользователям необходимо выполнить следующие шаги:

Открыть специальную карту для выплат в банке-партнере. Выбрать карты для оплаты и предоставить банку разрешение на передачу данных о транзакциях. В приложении "Дія" (раздел "Сервисы") выберите карту "Национальный кэшбек". Оплачивать горючее подключенной картой непосредственно на кассе АЗС.

Важные ограничения

Денежные средства начисляются только за безналичный расчет на заправке. Если вы покупаете топливо через мобильное приложение сети АЗС или используете топливный счет (талоны, литры), кэшбек не предоставляется.

На что можно потратить скопленные средства?

Вырученные деньги отображаются в "Дії" на следующий день. Их можно направить на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств, продуктов или книг украинского производства;

почтовые услуги;

донаты на нужды ВСУ.

Как отметили в ведомстве, продукты питания украинского производства за средства кэшбека доступны более чем в 20 торговых сетях и на онлайн-площадках. Подробный список магазинов можно найти на странице "Сделано в Украине".

Финансирование проекта осуществляется в пределах действующего бюджета Минэкономики и не требует дополнительных государственных расходов.

Кроме того, правительство готовит новые адресные программы поддержки населения на фоне роста мировых цен на нефть. Речь идет об единовременной выплате 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан.