Программа кэшбека на горючее обойдется государственному бюджету в 10,5 млрд грн

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что к маю расходы на программу кэшбека на топливо могут составить примерно 10,5 млрд грн.

Как сообщает Delo.ua, об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

Железняк подсчитал, что ежемесячно в Украине в среднем потребляют около 300 млн. литров дизельного топлива, 222 млн. литров бензина и 150 млн. литров автогаза.

Соответственно, на финансирование программы кэшбека на топливо из государственного бюджета понадобится около 5,26 млрд грн ежемесячно.

Железняк также отметил, что с учетом других государственных программ общие расходы бюджета могут значительно возрасти. В частности, по его оценкам, на выплату 1500 грн гражданам предусмотрено около 19,5 млрд грн, а еще около 10 млрд грн – на программу "Национальный кэшбек".

Таким образом, совокупные расходы на эти инициативы могут составить около 40 млрд. грн., подытожил народный депутат.

Совершенно тупо, а во время войны 1 диверсия

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также прокомментировал правительственный пакет поддержки для людей.

По его словам, фактически налогоплательщики, включая самых бедных, начнут смахивать на бензин для всех автомобилистов. Деньги на такую компенсацию могут брать из резервного фонда бюджета, который в военное время предназначен для непредвиденных расходов, например восстановление критической инфраструктуры после атак.

"Правительство будет субсидировать горючее владельцам многолитровых тачек. В мирное время это было бы тупо. Сейчас во время войны это почти диверсия", - подчеркнул Вышлинский.

Что касается другой программы – выплаты по 1500 грн для 13 миллионов пенсионеров и других уязвимых категорий — она будет еще дороже для бюджета, около 20 млрд грн.

"Во время войны эти средства могли бы пойти на зарплаты военным, вооружение, восстановление критической инфраструктуры, но пойдут на популизм", - отмечает директор ЦЭС.

О программе

Напомним, правительство готовит новый пакет поддержки для граждан. Он предусматривает единовременную выплату 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения, а также кэшбек на горючее – до 15% во время заправки на АЗС.

Украинцы смогут получить государственный кэшбек при покупке горючего на АЗС:

15% на дизельное топливо,

10% на бензин,

5% на автогаз.

Программа кэшбека будет действовать до 1 мая на всех присоединящихся к инициативе АЗС. Выплаты будут производиться через платформу "Национальный кэшбек", которой уже пользуются более 9,4 миллиона украинцев.