Новости
Дата публикации
Читати українською

В Украине запустят кэшбек на АЗС и выплатят по 1500 грн: готовится новый пакет поддержки

гривны
Почти 13 млн украинцев получат по 1500 грн помощи / Pixabay

Правительство готовит новый пакет поддержки гражданам. Он предусматривает единовременную выплату 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения, а также кэшбек на горючее – до 15% во время заправки на АЗС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство готовит новый пакет поддержки

"По результатам обсуждения с Президентом Украины готовим новый пакет поддержки для людей", – написала Свириденко.

  • Целевая поддержка пенсионеров и уязвимых категорий граждан

Правительство предоставит целевую поддержку пенсионерам и уязвимым категориям населения. Одноразовая доплата в размере 1500 гривен будет направлена на поддержку самых уязвимых групп - пожилых людей, лиц с инвалидностью, малообеспеченных, получателей базовой социальной помощи, внутренне перемещенных лиц и семей с детьми. В общей сложности помощь получат почти 13 миллионов украинцев.

Денежные средства поступят в апреле через существующие механизмы социальных выплат - на специальные счета в банках или через Укрпочту. Выплаты будут произведены в рамках действующих бюджетных программ Министерства социальной политики.

  • Кешбек на горючее

Граждане смогут получить государственный кэшбек при покупке горючего на АЗС:

  • 15% на дизельное топливо,
  • 10% на бензин,
  • 5% на автогаз.

Программа кэшбека будет действовать до 1 мая на всех присоединящихся к инициативе АЗС. Выплаты будут осуществляться через платформу «Национальный кэшбек», которой уже пользуется более 9,4 миллионов украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о том, что договорился с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев. Президент поручил премьеру Юлии Свириденко в ближайшие дни проработать детали этих программ и представить их обществу.

Отметим, что в Украине семьи с низким уровнем доходов могут рассчитывать на базовую социальную помощь. Это принципиально новый подход к выплатам: теперь вместо сбора нескольких мелких выплат семья может получать одну сумму. Проект рассчитан на два года, а выплата назначается сразу на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.

Автор:
Ольга Опенько