Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский: 13 млн украинцев получат 1500 грн соцпомощи

Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал 1500 гривен доплаты для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

В частности, Министерство социальной политики подготовит на апрель специальную доплату пенсионерам и получателям социальной помощи. Доплату получат не менее 13 миллионов украинцев в размере 1500 гривен.

Денежные средства поступят автоматически, без дополнительной бюрократии, тем, чей уровень доходов предполагает необходимость поддержки.

Также Министерства экономики и энергетики разрабатывают программу поддержки для украинцев, которые испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка из-за ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.

Программа будет относиться к потребителям дизеля, бензина и автомобильного газа и будет работать через систему кэшбека, что позволяет компенсировать часть расходов на топливо.

Президент поручил премьеру Юлии Свириденко в ближайшие дни проработать детали этих программ и представить их обществу.

Отметим, что в Украине семьи с низким уровнем доходов могут рассчитывать на базовую социальную помощь. Это принципиально новый подход к выплатам: теперь вместо сбора нескольких мелких выплат семья может получать одну сумму. Проект рассчитан на два года, а выплата назначается сразу на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.

Автор:
Татьяна Гойденко