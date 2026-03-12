Зеленский: 13 млн украинцев получат 1500 грн соцпомощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

В частности, Министерство социальной политики подготовит на апрель специальную доплату пенсионерам и получателям социальной помощи. Доплату получат не менее 13 миллионов украинцев в размере 1500 гривен.

Денежные средства поступят автоматически, без дополнительной бюрократии, тем, чей уровень доходов предполагает необходимость поддержки.

Также Министерства экономики и энергетики разрабатывают программу поддержки для украинцев, которые испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка из-за ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.

Программа будет относиться к потребителям дизеля, бензина и автомобильного газа и будет работать через систему кэшбека, что позволяет компенсировать часть расходов на топливо.

Президент поручил премьеру Юлии Свириденко в ближайшие дни проработать детали этих программ и представить их обществу.

Отметим, что в Украине семьи с низким уровнем доходов могут рассчитывать на базовую социальную помощь. Это принципиально новый подход к выплатам: теперь вместо сбора нескольких мелких выплат семья может получать одну сумму. Проект рассчитан на два года, а выплата назначается сразу на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.