В Украине запущена программа поддержки сельских общин в прифронтовых регионах на 4 млн грн
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с ФАО при поддержке правительства Норвегии запускают программу поддержки сельских общин в прифронтовых регионах с бюджетом 4 млн долларов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Миенэкономики.
Восстановление агросектора в прифронтовых регионах
Проект охватит более 6000 домохозяйств в Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Приоритетная поддержка будет оказываться наиболее уязвимым семьям и фермерам, в частности, внутренне перемещенным лицам и вернувшимся домой.
Помощь направлена на обеспечение производства продовольствия и создание условий для восстановления фермерами прибыльной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением скота. Также программа будет помогать восстановить доступ к сельскохозяйственным землям, загрязненным взрывоопасными предметами (Николаевская область).
В рамках программы предусмотрено:
- обеспечение более 4000 сельских домохозяйств семенами овощных культур и картофеля;
- поддержку около 1 900 домохозяйств, занимающихся животноводством, включая предоставление наборов суточного молодняка птицы, а также финансовой помощью на корма и ветеринарные услуги;
- индивидуальная поддержка мелких фермеров, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, в виде теплиц, систем орошения и хранения воды, ваучеров и технической помощи.
Начало оказания помощи намечено на весну 2026 года. Регистрация участников будет осуществляться территориальными общинами. О начале регистрации и старте реализации программы будет сообщено дополнительно отдельным объявлением.
Справочно
Проект является составной частью системной поддержки аграрного сектора Украины со стороны ФАО и международных партнеров. С начала полномасштабной агрессии российской федерации Норвегия предоставила через ФАО около 14,8 млн. долларов США в поддержку восстановления сельского хозяйства и разминирования земель.
Напомним, Минэкономики запустил пилотный проект, в рамках которого небанковские финансовые учреждения – кредитные союзы и финкомпании смогут кредитовать агропроизводителей с земельным банком до 500 гектаров.