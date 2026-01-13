В Україні запустили програму підтримки сільських громад у прифронтових регіонах на 4 млн грн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з ФАО за підтримки Уряду Норвегії запускають програму підтримки сільських громад у прифронтових регіонах із бюджетом 4 млн доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міенекономіки.

Відновлення агросектору у прифронтових регіонах

Проєкт охопить понад 6 000 домогосподарств у Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Пріоритетна підтримка надаватиметься найбільш вразливим сім'ям та фермерам, зокрема внутрішньо переміщеним особам та людям, які повернулися додому.

Допомога спрямована на забезпечення виробництва продовольства та створення умов для відновлення фермерами прибуткової діяльності, пов'язаної з вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням худоби. Також програма допомагатиме відновити доступ до сільськогосподарських земель, що були забруднені вибухонебезпечними предметами (Миколаївська область).

У межах програми передбачено:

забезпечення понад 4 000 сільських домогосподарств насінням овочевих культур та картоплі;

підтримку близько 1 900 домогосподарств, які займаються тваринництвом, включно з наданням наборів добового молодняку птиці, а також фінансовою допомогою на корми та ветеринарні послуги;

індивідуальну підтримку дрібних фермерів, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, у вигляді теплиць, систем зрошення та зберігання води, ваучерів та технічної допомоги.

Початок надання допомоги заплановано на весну 2026 року. Реєстрація учасників здійснюватиметься територіальними громадами. Про початок реєстрації та старт реалізації програми буде повідомлено додатково окремим оголошенням.

Довідково

Проєкт є складовою системної підтримки аграрного сектору України з боку ФАО та міжнародних партнерів. Від початку повномасштабної агресії російської федерації Норвегія надала через ФАО близько 14,8 млн доларів США на підтримку відновлення сільського господарства та розмінування земель.

Нагадаємо, Мінекономіки запустив пілотний проєкт, у межах якого небанківські фінансові установи - кредитні спілки та фінкомпанії зможуть кредитувати агровиробників із земельним банком до 500 гектарів.